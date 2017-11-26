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Отец детей умершей в Хургаде белоруски отказался лететь за ними
27.11.2017 14:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Отец детей умершей в Египте Ольги Чернецкой написал официальный отказ от права самостоятельно забирать 5-летнего мальчика и 4-летнюю девочку, которые уже 10 дней находятся без присмотра родственников в Хургаде. Теперь этим вопросом занимается районный отдел образования в Гродно, МИД Беларуси и Посольство нашей страны в Египте.
Как пояснил отец 5-летнего Матвея и 4-летней Кати, бывший муж Ольги Чернецкой Алексей Бондарев, он написал заявление в четверг, 23 ноября в отделе образования Октябрьского района Гродно. С того дня служба получила право оформлять нужные документы для возвращения детей в Беларусь.
"Я принял такое решение. Написал заявление, что даю согласие, чтобы детей забрала опека и консул", — пояснил Бондарев.
Известно, что мужчина не является биологическим отцом оставшихся в Хургаде малышей, но официально считается их отцом и единственным попечителем. Бондарев подчеркнул, что отрекаться от сына и дочери не собирается, после возвращения заберет их на воспитание.
Родственникам сообщили, что процедура затянулась из-за бюрократических процедур, необходимо оформить все бумаги, а на это требуется время.
© Фото: из личного архива Ольги Чернецкой
"Опека ждет свидетельство о смерти Ольги, которое выдается египетскими властями, затем будет собрание исполкома, на котором примут решение. Нам так объяснили", — говорит брат умершей Ольги Александр Чернецкий.
Как пояснил Александр, семья волнуется за Катю и Матвея, ведь дети уже 10 дней находятся под присмотром чужих для них людей. Скорее всего, за детьми в Египет отправится представитель органов опеки из Гродно. В Октябрьском районном отделе образования Гродно комментировать ситуацию отказались.
Ольга Чернецкая
До сих пор в Хургаде
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Мужчина написал заявление, чтобы детей из Египта вывозили опека и консул, но после их возвращения он намерен забрать их к себе на воспитание.
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