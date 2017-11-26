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Бабушка разрешила: принц Гарри объявил о помолвке

27.11.2017 14:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Принц Гарри и Меган Маркл поженятся, сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца.

Стало известно, что влюбленные узаконят свои отношения весной 2018 года – через год, после объявления о том, что они пара. Подробности предстоящего торжества будут объявлены позже.

Напомним, официально Гарри представил свою девушку королеве Елизавете II в сентябре этого года, тогда новость взбудоражила общественность – интернет-пользователи восприняли знакомство как намек на помолвку.

Журналисты очень пристально следят за личной жизнью принца, пятого в очереди на королевский престол. В 2016 году Гарри был вынужден просить СМИ прекратить преследовать девушку и ее родных.

Младший принц, в отличие от своей избранницы, женится впервые. Для американки Меган Маркл будущий брак станет вторым: ранее актриса была замужем за продюсером Тревором Энгельсоном, с которым встречалась семь лет.

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
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Супругой британского принца станет американская модель и актриса Меган Маркл.

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