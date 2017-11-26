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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" устраивает распродажу: 28 и 29 ноября стоимость билетов составит 25 евро плюс таксы и сборы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт предприятия.

Акция стартует 28 ноября в 00.01 по минскому времени и завершается в 23.59 29 ноября. Период путешествия - с 28 ноября 2017 года по 24 марта 2018 года (дата возврата по второму купону).

Продажа билетов осуществляется на сайте belavia.by. Акция действует только на прямые рейсы регулярных маршрутов авиакомпании. Направление в Бейрут и обратно в акции не участвует.

Акционная стоимость действительна при покупке билетов как из Минска, так и в Минск.

Подробности, а также перечень направлений и акционную стоимость билетов на регулярные направления можно узнать на сайте "Белавиа".

Количество мест по акции ограничено.-0-