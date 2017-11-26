С декабря меняется работа нескольких пригородных маршрутов из Минска

С 1 декабря будут восстановлены некоторые пригородные маршруты из столицы, другие будут изменены. Об этом сообщает Минсктранс.

После обустройства разворотного кольца восстановливается работа пригородных автобусов по маршрутам № 337 «ДС Карастояновой — Областная больница» и № 299 «ДС Уручье-2 — Областная больница» по ранее действовавшим схемам.

Кроме того, зимой отменяются маршруты № 279У «ул. Брилевская — Атолино» с отправлением от ул. Брилевской в 5.15, 6.08, 6.31, 6.51, 7.02 по будним дням, из д. Атолино в 22.24 по выходным.

Отменяются № 429 «ДС Дружная — Атолино» с отправлением от ДС «Дружная» в 6.04, 6.39, 7.04, 7.32, 7.55, 8.36, 9.41, 10.42, 12.02, 12.42, 13.52, 14.32, 15.26, 16.31, 17.01, 17.41, 18.16, 19.21 по будним дням, в 7.34, 9.14, 11.29, 14.29, 16.29, 18.59, 21.34 по выходным дням, из д. Атолино в 5.45, 6.37, 6.48, 7.08, 7.18, 7.28, 7.38, 8.04, 8.20, 8.40, 9.24, 10.29, 11.29, 12.59, 13.27, 14.51, 15.31, 16.12, 17.26, 17.56, 18.26, 19.11, 20.14 по будним дням, в 8.14, 10.22, 12.27, 15.37, 17.27, 19.59 по выходным дням.

Организовывается выполнение рейсов пригородных автобусных маршрутов:

№ 279У «ул. Брилевская — Атолино» с отправлением от ул. Брилевской в 6.00, 6.10, 6.15, 6.20, 6.30 по будним дням, в 6−00, 6−30 по выходным дням, из д. Атолино в 19.00, 19.50, 20.30, 23.20, 23.36, 23.56, 0.26, 0.46 по будним дням, в 21.05, 0.20 по выходным дням;

№ 429 «ДС Дружная — Атолино» с отправлением от ДС «Дружная» в 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.50, 9.10, 9.30, 9.50, 10.10, 10.30, 10.50, 11.10, 11.30, 11.50, 12.10, 12.30, 12.50, 13.10, 13.30, 13.50, 14.10, 14.30, 14.50, 15.10, 15.30, 15.50, 16.10, 16.40, 17.10, 17.30, 17.50, 18.20, 18.50, 19.20, 19.40, 20.00, 20.20, 20.40, 21.00, 21.20, 21.40, 22.00, 22.20, 22.40, 23.00, 23.20, 23.50, 0.10 по будним дням, в 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.35, 9.15, 9.55, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35, 20.10, 20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45, 23.15, 23.45 по выходным дням, из д. Атолино в 6.30, 7.00, 7.20, 7.50, 8.20, 8.50, 9.40, 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.30, 18.00, 18.20, 18.40, 19.10, 19.40, 20.10, 20.50, 21.10, 21.30, 21.50, 22.10, 22.30, 22.50, 23.10 по будним дням, в 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.40, 11.20, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35, 20.10, 20.45, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00 по выходным дням.

№ 429Э «ДС Дружная — Атолино» с отправлением от ДС «Дружная» в 6.40, 6.50, 7.10, 7.20, 7.40, 7.50, 8.10, 8.20, 8.35, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.30, 16.50, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.10, 18.30, 18.40, 19.00, из д. Атолино в 6.40, 6.50, 7.10, 7.30, 7.40, 8.00, 8.10, 8.30, 8.40, 9.00, 9.15, 9.30, 16.10, 16.30, 16.50, 17.10, 17.20, 17.40, 17.50, 18.10, 18.30, 18.50, 19.20, 19.30 по будним дням.

№ 242 «ст.м.Уручье — Колодищи-2 (полигон)» с отправлением от ст.м.Уручье в 5.30, 6.25, 7.30, 10.15, 11.15, 12.30, 18.35, 19.45, 22.10, от остановочного пункта ул. Днепровская в 5.55, 6.55, 9.40, 10.40, 11.50, 18.00, 19.10, 21.30, 22.40.

№ 242Ш «ДС Уручье-2 — Колодищи-2 (полигон)» с отправлением от ДС Уручье-2 в 9.10, 13.50, 15.25, 17.20, 20.55 от остановочного пункта ул. Днепровская в 8.00, 13.10, 14.25, 16.10, 20.20.

Выполнение рейсов по маршруту № 327у организовывается от остановочного пункта «Сеница».

В то же время отменяется остановка всех проходящих автобусов в направлении Ракова на пункте «Поворот на Таборы» (на автодороге М-6) из-за его сноса.