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В горевшем цеху БМЗ работа возобновлена за исключением пострадавшего от огня агрегата

27.11.2017 16:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Сталепроволочный цех № 1 Белорусского металлургического завода, в котором в минувшую субботу произошел пожар, уже работает, однако агрегат ББП № 2, пострадавший от возгорания, все еще не функционирует. Впрочем, отметили на предприятии, это влияет на объемы производства лишь бортовой бронзированной проволоки.


— По стостоянию на 27 ноября производственный процесс в сталепроволочном цехе № 1 БМЗ восстановлен, на агрегате бортовой бронзированной проволоки № 1 идет прокрутка оборудования перед запуском в работу, — рассказал TUT.BY пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Он также отметил, что работа на большинстве участков сталепроволочного цеха № 1, началась фактически сразу после устранения возгорания. Наибольшие трудности с учетом технологических особенностей возникли с запуском термотравильно-гальванического участка, но, благодаря слаженной работе заводских специалистов он поэтапно был введен в эксплуатацию.

Напомним, внештатная ситуация на БМЗ случилась в субботу примерно в 16.30. На агрегате бортовой бронзированной проволоки № 2 сталепроволочного цеха № 1 произошло возгорание. Менее чем за час пожар был ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.

 
 
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Сталепроволочный цех № 1 Белорусского металлургического завода, в котором в минувшую субботу произошел пожар снова в строю, сообщили на предприятии.

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