В горевшем цеху БМЗ работа возобновлена за исключением пострадавшего от огня агрегата

Сталепроволочный цех № 1 Белорусского металлургического завода, в котором в минувшую субботу произошел пожар, уже работает, однако агрегат ББП № 2, пострадавший от возгорания, все еще не функционирует. Впрочем, отметили на предприятии, это влияет на объемы производства лишь бортовой бронзированной проволоки.





— По стостоянию на 27 ноября производственный процесс в сталепроволочном цехе № 1 БМЗ восстановлен, на агрегате бортовой бронзированной проволоки № 1 идет прокрутка оборудования перед запуском в работу, — рассказал TUT.BY пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Он также отметил, что работа на большинстве участков сталепроволочного цеха № 1, началась фактически сразу после устранения возгорания. Наибольшие трудности с учетом технологических особенностей возникли с запуском термотравильно-гальванического участка, но, благодаря слаженной работе заводских специалистов он поэтапно был введен в эксплуатацию.

Напомним , внештатная ситуация на БМЗ случилась в субботу примерно в 16.30. На агрегате бортовой бронзированной проволоки № 2 сталепроволочного цеха № 1 произошло возгорание. Менее чем за час пожар был ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.