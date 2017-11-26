На Октябрьской начали монтировать главную новогоднюю елку страны

Сегодня на Октябрьской площади начали монтировать главную новогоднюю елку страны. Праздничная конструкция будет готова к 15 декабря.





Сначала специалисты «Минскрекламы» установят каркас и укрепят его. Потом наденут лапки, «Мингорсвет» повесит гирлянды, и только после этого на конструкцию прикрепят игрушки и выставят ограждение.





Главную елку страны на Октябрьской площади украсят игрушками из светодинамических панелей и снежинками на светодиодах. Поэтому она будет сверкать огоньками и днем, и ночью. Такую систему впервые использовали в прошлом году.



Так будет выглядеть елка в середине декабря. Иллюстрация предоставлена ГП «Минскреклама»

Но в центре Минска уже есть места, где елки установили. Например, новогоднее дерево можно увидеть возле вокзала.



