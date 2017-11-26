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На Октябрьской начали монтировать главную новогоднюю елку страны
27.11.2017 16:43 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня на Октябрьской площади начали монтировать главную новогоднюю елку страны. Праздничная конструкция будет готова к 15 декабря.
Сначала специалисты «Минскрекламы» установят каркас и укрепят его. Потом наденут лапки, «Мингорсвет» повесит гирлянды, и только после этого на конструкцию прикрепят игрушки и выставят ограждение.
Главную елку страны на Октябрьской площади украсят игрушками из светодинамических панелей и снежинками на светодиодах. Поэтому она будет сверкать огоньками и днем, и ночью. Такую систему впервые использовали в прошлом году.
Но в центре Минска уже есть места, где елки установили. Например, новогоднее дерево можно увидеть возле вокзала.
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Конструкция будет полностью готова к середине декабря.
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