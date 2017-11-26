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Олег Табаков попал в реанимацию

27.11.2017 17:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Известный актер и театральный режиссер Олег Табаков в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию первой Градской больнице Москвы, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Олег Табаков попал в реанимацию
© Sputnik/ Владимир Вяткин
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"Олег Павлович поступил в первую Градскую больницу в крайне тяжелом состоянии в понедельник. Находится шестом отделении реанимации", — сказали собеседники.

У артиста подозревают тяжелое воспаление легких. Сам Табаков подтвердил факт госпитализации СМИ.

В понедельник 82-летний артист должен был играть главную роль в спектакле "Год, когда я не родился" — он уже отменен.

У Табакова недавно возникли проблемы со здоровьем. Как сообщили тогда в театре, причиной недомогания стала резкая зубная боль, из-за которой пришлось вызвать скорую помощь, так как в театре врача нет. После помощи медиков артист смог продолжить спектакль.

Олег Табаков — советский и российский актер, режиссер театра и кино, а также педагог. Народный артист СССР является основателем театра под руководством Олега Табакова ("Табакерки").

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщается, что у известного актера подозревают воспаление легких; он находится в первой Градской больнице Москвы.

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