Олег Табаков попал в реанимацию

МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Известный актер и театральный режиссер Олег Табаков в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию первой Градской больнице Москвы, сообщили в пресс-службе медучреждения.



© Sputnik/ Владимир Вяткин Кот Матроскин: Табакову стало плохо перед выходом на сцену

"Олег Павлович поступил в первую Градскую больницу в крайне тяжелом состоянии в понедельник. Находится шестом отделении реанимации", — сказали собеседники.

У артиста подозревают тяжелое воспаление легких. Сам Табаков подтвердил факт госпитализации СМИ.

В понедельник 82-летний артист должен был играть главную роль в спектакле "Год, когда я не родился" — он уже отменен.

У Табакова недавно возникли проблемы со здоровьем . Как сообщили тогда в театре, причиной недомогания стала резкая зубная боль, из-за которой пришлось вызвать скорую помощь, так как в театре врача нет. После помощи медиков артист смог продолжить спектакль.

Олег Табаков — советский и российский актер, режиссер театра и кино, а также педагог. Народный артист СССР является основателем театра под руководством Олега Табакова ("Табакерки").