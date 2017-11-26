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Олег Табаков попал в реанимацию
27.11.2017 17:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Известный актер и театральный режиссер Олег Табаков в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию первой Градской больнице Москвы, сообщили в пресс-службе медучреждения.
© Sputnik/ Владимир Вяткин
"Олег Павлович поступил в первую Градскую больницу в крайне тяжелом состоянии в понедельник. Находится шестом отделении реанимации", — сказали собеседники.
У артиста подозревают тяжелое воспаление легких. Сам Табаков подтвердил факт госпитализации СМИ.
В понедельник 82-летний артист должен был играть главную роль в спектакле "Год, когда я не родился" — он уже отменен.
Олег Табаков — советский и российский актер, режиссер театра и кино, а также педагог. Народный артист СССР является основателем театра под руководством Олега Табакова ("Табакерки").
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Сообщается, что у известного актера подозревают воспаление легких; он находится в первой Градской больнице Москвы.
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