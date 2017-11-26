МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Минчанин Виктор Касавцев назван одним из победителей проекта "Пабличные игры", который транслировался во "ВКонтакте" на протяжении практически двух месяцев.



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"Пабличные игры" – проект пабликов "Борщ", "МДК", "Палата №6" и "Корпорация зла". Реалити-шоу транслировалось в социальной сети "ВКонтакте" без остановки, а его аудитория превысила 219 миллионов человек.

По итогам проекта, финал которого произошел на прошедших выходных, победителями названы два участники – Александр Таппер и Виктор Касавцев. Последний – минчанин, который в первые дни участия в "Пабличных играх" успел показаться в прямом эфире в полном неглиже.

К слову, подобным "отличился" и Таппер. Шоу многие критиковали именно за обилие "обнаженки" и сомнительный контент. Победителей определяли простым конкурсом: кто дольше продержится на бревне.

В итоге и Таппер, и Касавцев продержались на бревнах по 14 часов. Каждый из них получит по половине денежного приза в 100 тысяч долларов США.

Создатели первого онлайн-шоу "ВКонтакте" еще не говорят о том, появится ли у "Пабличных игр" продолжение, однако сообщества проекта в социальной сети ведутся активно, а в постах часто появляются намеки на второй сезон.