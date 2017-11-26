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"ВКонтакте" разрешил редактировать личные сообщения

27.11.2017 17:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 ноя — Sputnik. "ВКонтакте" добавила функцию редактирования исходящих сообщений, сообщили в пресс-службе социальной сети.

"ВКонтакте" разрешил редактировать личные сообщения
© Sputnik/ Владимир Трефилов
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Воспользоваться долгожданным нововведением можно будет после обновления версии ВК.

Для того, чтобы отредактировать сообщение, необходимо нажать на значок "карандаш" в поле сообщения. Новая функция появится во всех официальных приложениях "ВКонтакте" в ближайшее время.

Кроме того, в обновленной версии соцсети можно будет создавать беседы с людьми, которых нет в друзьях – достаточно отправить пользователю ссылку-приглашение. Всего в беседе могут состоять 250 человек.

Предыдущее нововведение "Вконтакте" касалось раздела "Музыка": в начале ноября социальная сеть ограничила бесплатное прослушивание песен до получаса. Чтобы прослушивать музыку в неограниченном количестве, необходимо купить подписку на специальное приложение.

С появлением новой функции во "Вконтакте", пользователи Twitter принялись активно шутить про отсутствие возможности редактировать твиты.

 

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