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"ВКонтакте" разрешил редактировать личные сообщения
27.11.2017 17:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 ноя — Sputnik. "ВКонтакте" добавила функцию редактирования исходящих сообщений, сообщили в пресс-службе социальной сети.
© Sputnik/ Владимир Трефилов
Воспользоваться долгожданным нововведением можно будет после обновления версии ВК.
Для того, чтобы отредактировать сообщение, необходимо нажать на значок "карандаш" в поле сообщения. Новая функция появится во всех официальных приложениях "ВКонтакте" в ближайшее время.
Кроме того, в обновленной версии соцсети можно будет создавать беседы с людьми, которых нет в друзьях – достаточно отправить пользователю ссылку-приглашение. Всего в беседе могут состоять 250 человек.
Предыдущее нововведение "Вконтакте" касалось раздела "Музыка": в начале ноября социальная сеть
С появлением новой функции во "Вконтакте", пользователи Twitter принялись активно шутить про отсутствие возможности редактировать твиты.
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