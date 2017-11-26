Польский спортивно-стрелковый клуб «Ardea» на своей странице в Facebook распространил заявление , в котором белорус Степан Свидерский рассказал, что произошло в тот вечер, когда в штаб-квартире медиакомпании Thomson Reuters в Гдыне его задержали за стрельбу.



Фото: со страницы Степана Свидерского в соцсетях

Напомним, молодого человека обвиняют в покушении на убийство. Статья предусматривает санкции от 8 до 25 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Суд принял решение освободить парня из-под ареста. Степан Свидерский считает себя невиновным в произошедшем.

По словам Свидерского, он занимается спортивной стрельбой уже несколько лет и после того, как получил разрешение на оружие, возвращался с ним после тренировок на работу. Так произошло и в тот вечер.

Он отмечает, что никогда не рассказывал об этом другим сотрудникам и всегда носил оружие, как в офисе, так и за его пределами, в соответствии с законом. Длинноствольное оружие было в футляре, а короткоствольное — в футляре или кобуре.

«Около 19 часов вечера я собрался покинуть офис и зайти в один из небольших магазинчиков, которые находятся рядом с работой. Следуя правилам и здравому смыслу, я держал пистолет все время при себе», — пишет он в заявлении.

Парень поясняет, что инцидент произошел тогда, когда оружие, которое лежало в футляре, взял в руки другой человек. По словам Степана, по закону он должен следить за оружием и в случае потери вынужден был бы отвечать перед законом.

«К сожалению, мои повторные призывы оставить оружие и словесные предупреждения были неэффективны», — пишет он.

Степан отмечает, что человек с оружием отдалялся и оказался близко к двери в коридор, таким образом возникла опасность, что он исчезнет с оружием из поля зрения Степана. Он отмечает, что первым попросил вызвать полицию и пробовал сделать это сам, но это оказалось невозможно: «Я хотел бы подчеркнуть, что всегда с осторожностью отношусь к оружию, и не решил бы выстрелить, если бы это не было необходимо».

Он объясняет свое поведение и предпринятые действия тем, что охранял оружие, и должен был это делать по закону. При этом подчеркивает, что выстрелил из-за эскалации ситуации и специально стрелял таким образом, чтобы никого не задеть даже случайно. При этом говорит, что не собирался причинить кому-то вред: «Я ни на кого не нападал, не угрожал, с самого начала инцидента и до конца я просил вызвать полицию, чтобы разрешить ситуацию».

Напомним, 14 ноября, в 19.00 по польскому времени (в 21.00 — по белорусскому), в офисе информационного агентства произошел инцидент со стрельбой, был задержан 30-летний уроженец Гродно Степан Свидерский. Он живет в пригороде Гдыни, более шести лет работает аналитиком в компании Thomson Reuters и занимается спортивной стрельбой. Друзья характеризуют парня положительно.