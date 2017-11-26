На публичной кадастровой карте Беларуси появились запрещенные для беспилотников зоны

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территории, запрещенные для полета беспилотных летательных аппаратов, обозначили на публичной кадастровой карте Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного комитета по имуществу.

Национальное кадастровое агентство Госкомимущества подготовило и разместило на публичной кадастровой карте, доступной всем желающим в интернете, информационный слой "Зоны запрета полета беспилотных летательных аппаратов (авиамоделей)". Он содержит визуальное отображение зон с возможностью просмотреть некоторые атрибутивные данные: площадь зоны, ее периметр и краткое описание.

Самая большая зона, запрещенная для полетов, - приграничная территория Беларуси с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной (площадь - более 8,5 тыс. кв.км). Авиамоделям также запрещено летать над аэропортами, аэродромами, военными частями, некоторыми объектами в крупных городах и др. Нахождение беспилотного летательного аппарата в зонах, запрещенных для полетов, может привести к таким инцидентам, как столкновение с воздушным судном или другим препятствием, отметили в комитете.

В Госкомимуществе добавили, что в настоящее время беспилотные летательные аппараты (дроны, беспилотники, или БПЛА) получили широкое распространение в Беларуси. Владельцы БПЛА, сами того не зная, могут нарушать законодательство республики, летая над территорией, запрещенной для полетов.

Поэтому в Беларуси был принят ряд нормативных правовых актов, регулирующих порядок использования беспилотных летательных аппаратов, в том числе авиамоделей (указ Президента от 25 февраля 2016 года №81, постановление Министерства обороны от 27 сентября 2017 года). В этих документах дано не только четкое определение, что понимается под авиамоделью (беспилотником), но и устанавливаются правила их использования. В частности, запрещается использовать авиамодели в пределах определенных зон без согласования с госорганами (организациями), в интересах которых установлены такие зоны, в случаях, определяемых Службой безопасности Президента Беларуси в соответствии с законом от 8 мая 2009 года, на высоте, превышающей 100 м от уровня земной (водной) поверхности, а также общей массой более 0,5 кг без соответствующей маркировки авиамодели.

Кроме того, в правилах указано, что перечень зон, запрещенных для использования авиамоделей, устанавливается Минобороны по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций. В настоящее время постановлением Министерства обороны этот список расширен с 16 до 80 зон. В этом же документе в описании зон указаны также координаты границ (или центра) зоны во Всемирной системе геодезических координат 1984 года (WGS 84) и радиус зоны запрета полетов (при наличии).-0-