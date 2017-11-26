МИД Беларуси не будет сообщать дату возвращения из Хургады детей

МИНСК, 27 ноя – Sputnik, Инна Гришук. Министерство иностранных дел Беларуси в целях безопасности не станет сообщать дату возвращения двоих детей белоруски, которая полторы недели назад умерла в Египте.



© Фото: из личного архива Ольги Чернецкой Отец детей умершей в Хургаде белоруски отказался лететь за ними

"Когда дети вернутся на родину, мы сообщим об этом по факту. Такое решение принято в интересах детей", – рассказал Sputnik начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Он отметил, что вопросом возвращения несовершеннолетних на родину сейчас активно занимаются МИД, Посольство Египта в Беларуси, а также другие государственные органы, которые несут ответственность за детей умершей Ольги Чернецкой с учетом их особого статуса в Беларуси.

Известно, что процедура возвращения 5-летнего Матвея и 4-летней Кати затянулась, так как их отец и единственный официальный попечитель (бывший муж Ольги) отказался забирать детей из Хургады и написал соответствующее заявление. В данной бумаге он дал согласие, что забрать детей он доверяет консулу и представителю органов опеки.

Напомним, что мать малышей Ольга Чернецкая умерла от сердечного приступа в больнице Хургады днем 18 ноября. С тех пор ее малолетние дети находятся под присмотром египетского орфи-мужа Ольги и его официальной жены. Есть информация, что дети не знают о смерти матери. Представитель Посольства Беларуси в Египте следит, чтобы малыши были в безопасности.

Ольга Чернецкая почти год жила с двумя детьми в собственной квартире в Хургаде. Вскоре друзья женщины стали говорить о том, что женщину могли отравить из-за трех квартир, которыми она владела в курортном городе. Полиция Египта предоставила в посольство Беларуси справку, что криминального следа в этом деле нет.

Вечером 23 ноября Чернецкую похоронили на православном кладбище в Хургаде , ее белорусские родственники не смогли прилететь на похороны. Египетские друзья женщины прислали фото и виде с церемонии погребения.