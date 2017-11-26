Росавиация разрешила лоукостеру «Победа» летать из Санкт-Петербурга в Минск и из Москвы в Гомель. Пока авиакомпания официально обратилась за аккредитацией только на гомельский рейс, рассказали TUT.BY в белорусском Департаменте по авиации.



Фото с сайта flylowcost.ru

Росавиация разрешила лоукостеру «Победа» летать по маршртам Санкт-Петербург — Минск и Москва — Гомель. Но для полетов нужно еще и разрешение белорусских авиационных властей. TUT.BY спросил в Департаменте по авиации, подала ли «Победа» документы на аккредитацию.

— Мы знаем, что «Белаэронавигация» вела с «Победой» переговоры о возможности полетов в белорусские областные аэропорты (они являются филиалами «Белаэронавигации». — Прим. TUT.BY). Авиакомпания подтвердила, что готова летать в Гомель. В пятницу, 24 ноября, авиакомпания прислала документы на аккредитацию по линии Москва-Гомель. Мы приступили к рассмотрению, по закону мы можем это делать не дольше месяца, — отметил директор Департамента по авиации Владимир Костин.

— А по линии Петербург-Минск?

— Документов по рейсу Санкт-Петербург-Минск мы пока не получали, обсуждался только гомельский рейс.

— Как вообще Департамент по авиации относится к идее, чтобы «Победа» летала в белорусские областные аэропорты? Хорошо это или нет?

— Конечно, хорошо. В принципе, у нас областные аэропорты не загруженные, это была бы для них дополнительная работа. Все-таки это экспорт услуг, обработка багажа, пассажиры.



Гомельский аэропорт. Фото: Александр Лычавко, TUT.BY

Прежде российский лоукостер хотел открыть рейс Москва-Минск. По этому поводу авиакомпания обращалась за аккредитацией к белорусским авиационным властям.

— В прошлый раз мы им разрешили проводить аккредитацию, но они так в полном объеме документы и не представили, — напомнил Владимир Костин. — После этого Росавиация отозвала у них сертификат, теперь они его восстановили. Но официального обращения по поводу аккредитации по маршруту Москва — Минск сейчас не было.

Желание «Победы» летать в Гомель уже обсуждалось летом 2017 года — заявку авиакомпании рассматривало белорусское Министерство транспорта.

«Победа» — российский лоукостер, дочка «Аэрофлота». Базируется в московском аэропорту «Внуково», летает по России, а также в Барселону, Вену, Братиславу, Милан, Мюнхен и другие города Европы. Например, рейс авиакомпании из Москвы в Барселону (Жирону) в ближайшие дни обойдется от 2800 российских рублей в одну сторону (около 95 белорусских рублей).