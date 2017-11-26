Лукашенко направил соболезнования президенту Грузии

МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Грузии Георгию Маргвелашвили, а также семьям погибших во время пожара в отеле "Лео Гранд" в Батуми, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.



© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Пожар в Батуми: 27 ноября объявлен Днем траура в Грузии

Белорусский лидер отметил, что в республике с болью восприняли известие о трагической гибели людей. Он также попросил передать слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Трагедия случилась в минувшую пятницу в Батуми. В результате пожара в гостинице "Лео Гранд" погибли 11 человек, среди которых десять граждан Грузии и один гражданин Ирана, более 20 были госпитализированы.

Понедельник в Грузии объявлен днем траура. Жители Батуми и гости города приносят цветы и горящие свечи к отелю "Лео Гранд" в память о погибших при пожаре, сообщает Sputnik Грузия .

Предварительной причиной гибели людей считается несоблюдение норм безопасности. Как стало известно, в здании на момент произошедшего не было пожарной лестницы.

В настоящее время по факту пожара возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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