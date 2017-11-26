Стрельба в офисе Reuters: опубликовано признание Степана Свидерского

МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Белорус Степан Свидерский, ставший участником инцидента со стрельбой в польском офисе Thomson Reuters в Гдыне, рассказал свою версию происшествия, которую опубликовал стрелковый клуб Ardea, в котором он занимается.

Свидерский рассказал, что занимается спортивной стрельбой и имеет право на ношение оружия. В тот день он пришел на работу с ружьем и пистолетом, они были в футлярах. В какой-то момент он увидел, что длинноствольное оружие взял другой человек и попросил положить его на место, однако тот не послушал и пошел в сторону выхода.

"Эти обстоятельства привели к тому, что я был вынужден предпринять дальнейшие шаги для восстановления контроля над оружием", — приводит клуб слова Свидерского.

Белорус рассказал, что пистолет в кобуре у него был при себе, он достал оружие и сделал предупредительный выстрел. При этом он подчеркнул, что не хотел никому навредить и стрелял так, чтобы никто не пострадал.

"Одна из причин, по которой я решил сделать выстрел, заключалась в том, чтобы привлечь внимание других к этому инциденту", — сказал белорус, подчеркнув, что сам попросил вызвать полицию.

Он отметил, что не считает себя виновным. Свидерский также подчеркнул, что все действия, которые были им предприняты в момент инцидента, были направлены на охрану оружия, и действовал он согласно закону.

Инцидент произошел 14 ноября – в офисе Reuters произошли два выстрела . Стрелявшим оказался сотрудник агентства, уроженец Беларуси Степан Свидерский, который принес с собой на работу огнестрельное оружие. В результате никто не пострадал, белоруса задержали, однако позже он был отпущен .