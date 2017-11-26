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Стрельба в офисе Reuters: опубликовано признание Степана Свидерского
27.11.2017 19:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Белорус Степан Свидерский, ставший участником инцидента со стрельбой в польском офисе Thomson Reuters в Гдыне, рассказал свою версию происшествия, которую опубликовал стрелковый клуб Ardea, в котором он занимается.
Свидерский рассказал, что занимается спортивной стрельбой и имеет право на ношение оружия. В тот день он пришел на работу с ружьем и пистолетом, они были в футлярах. В какой-то момент он увидел, что длинноствольное оружие взял другой человек и попросил положить его на место, однако тот не послушал и пошел в сторону выхода.
"Эти обстоятельства привели к тому, что я был вынужден предпринять дальнейшие шаги для восстановления контроля над оружием", — приводит клуб слова Свидерского.
Белорус рассказал, что пистолет в кобуре у него был при себе, он достал оружие и сделал предупредительный выстрел. При этом он подчеркнул, что не хотел никому навредить и стрелял так, чтобы никто не пострадал.
"Одна из причин, по которой я решил сделать выстрел, заключалась в том, чтобы привлечь внимание других к этому инциденту", — сказал белорус, подчеркнув, что сам попросил вызвать полицию.
Он отметил, что не считает себя виновным. Свидерский также подчеркнул, что все действия, которые были им предприняты в момент инцидента, были направлены на охрану оружия, и действовал он согласно закону.
Инцидент произошел 14 ноября – в офисе Reuters
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Все действия молодого человека, по его словам, соответствовали закону и были и направлены исключительно на охрану оружия.
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