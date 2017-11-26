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Территории, запрещенные для полета дронов, обозначили на публичной кадастровой карте Беларуси

27.11.2017 19:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Национальным кадастровым агентством Госкомимущества на Публичной кадастровой карте информационный слой размещен «Зоны запрета полета беспилотных летательных аппаратов (авиамоделей)», сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Валентин Михальцов

На карте есть возможность просмотреть площадь зоны, ее периметр и краткое описание.

Как сообщается, самая большая зона, запрещенная для полетов — приграничная территория Беларуси с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, которая занимает площадь более 8,5 тыс. кв. километров. Авиамоделям также запрещено летать над аэропортами, аэродромами, военными частями, некоторыми объектами в крупных городах и др.

«Нахождение беспилотного летательного аппарата в зонах, запрещенных для полетов, может привести к крайне неприятным инцидентам, таким как столкновение с воздушным судном или другим препятствием, последствия чего могут привести к трагедии и не только», — поясняют специалисты.

В Беларуси был принят ряд нормативных правовых актов, регулирующих порядок использования беспилотных летательных аппаратов, в том числе и авиамоделей. В феврале 2016 года президент подписал указ № 81, регулирующий использование современных авиамоделей.

В документах дано четкое определение, что понимается под авиамоделью (беспилотником), но и устанавливаются правила их использования. В частности, в правилах запрещается использование авиамоделей:

— в пределах зон, запрещенных для использования авиамоделей, без согласования с государственными органами (организациями), в интересах которых установлены такие зоны;

— в случаях, определяемых Службой безопасности Президента Республики Беларусь в соответствии с Законом Республики Беларусь от 8 мая 2009 года «О государственной охране»;

— на высоте, превышающей 100 метров от уровня земной (водной) поверхности;

— общей массой более 0,5 килограмма без соответствующей маркировки авиамодели.

Кроме того, в правилах указано, что перечень зон, запрещенных для использования авиамоделей, устанавливается Министерством обороны по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. В настоящее время постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 27 сентября 2017 года этот список расширен с 16 до 80 зон, где в Республике Беларусь запрещено использования БПЛА. В этом же документе в описании зон указаны также координаты границ (или центра) зоны во Всемирной системе геодезических координат 1984 года (WGS-84) и радиус зоны запрета полетов (при наличии).

 
 
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На карте есть возможность просмотреть площадь зоны, ее периметр и краткое описание.

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