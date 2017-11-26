Пять случаев умышленного заражения ВИЧ зафиксировано в Брестской области с начала года

В Брестской области с начала 2017 года состоялись суды по пяти случаям умышленного заражения ВИЧ-инфекцией, виновные понесли наказание. Об этом сообщил заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИДа областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Леонид Глебко на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Сотрудники милиции устанавливают еще один факт заражения ВИЧ жителя одного из районов Брестской области, сообщила старший оперуполномоченный управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции УВД облисполкома Олеся Степанова. «В милицию поступило заявление от местного жителя. Мужчина предполагает, что во время незащищенного сексуального контакта был заражен ВИЧ-инфекцией. Проводится проверка», — сказала она.

По словам специалистов, в последние годы сексуальный контакт является основным путем передачи ВИЧ-инфекции — в Брестской области в текущем году таким образом заразились в 82,4% случаев. По состоянию на 1 ноября в регионе с ВИЧ проживали 1434 человека. За январь-октябрь выявлено 142 новых случая ВИЧ, в том числе один случай в возрастной группе 15−19 лет. За 9 месяцев в области обследованы на ВИЧ 146 тыс. человек — на 3,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. «Мы будем расширять обследование. Необходимо выявить всех лиц, которые еще не знают свой ВИЧ-статус или уходят от обследования. Есть и такие, к сожалению», — отметил Леонид Глебко.

В регионе уже второй год на добровольной основе обследуют половых партнеров беременных женщин. Это тоже дает результат. Таким образом в текущем году были выявлены 4 случая ВИЧ-инфекции. За год среди беременных выявляется более 15 случаев заражения ВИЧ. «В 2016 году из 27 ВИЧ-положительных беременных женщин впервые свой статус узнали при постановке на учет по беременности 13 человек — почти половина. В 2017-м этот показатель составляет порядка 38,8%. То, что обследуются половые партнеры беременных женщин, очень правильно», — дополнила врач-инфекционист областного консультативно-диспансерного кабинета по оказанию медицинской помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом Людмила Костюкевич.

Большинство ВИЧ-инфицированных в Брестской области — люди в возрасте 15−49 лет. По словам специалистов, в последние годы наблюдается тенденция смещения возраста выявления случаев ВИЧ-инфекции с 15−29 лет на возраст 30 лет и старше. Удельный вес женщин в общей структуре заболеваемости за январь-октябрь составил 32,6%.