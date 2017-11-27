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Неизвестные опять разрисовали центральные улицы Гродно странными граффити
28.11.2017 06:14 — Новости Общества | Tut.by
Улицы Академическая, 1 Мая и Ленина за последние несколько дней стали очередной площадкой для вандалов. Неизвестные разрисовали около десятка домов. Возмущенные жители говорят, что «художники» работают ночью,
Подобные рисунки и надписи появлялись в Гродно в конце января на домах по улицам Молодежной, Свердлова и Парижской Коммуны.
Тогда вандалов искала милиция, им грозило наказание в виде общественных работ, или штраф, или арест на срок до трех месяцев.
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Улицы Академическая, 1 Мая и Ленина за последние несколько дней стали очередной площадкой для вандалов. Неизвестные разрисовали около десятка домов. Возмущенные...
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