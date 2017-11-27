Неизвестные опять разрисовали центральные улицы Гродно странными граффити

Улицы Академическая, 1 Мая и Ленина за последние несколько дней стали очередной площадкой для вандалов. Неизвестные разрисовали около десятка домов. Возмущенные жители говорят, что «художники» работают ночью, сообщает портал hrodna.life.





Подобные рисунки и надписи появлялись в Гродно в конце января на домах по улицам Молодежной, Свердлова и Парижской Коммуны.











Тогда вандалов искала милиция, им грозило наказание в виде общественных работ, или штраф, или арест на срок до трех месяцев.