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Неизвестные опять разрисовали центральные улицы Гродно странными граффити

28.11.2017 06:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Улицы Академическая, 1 Мая и Ленина за последние несколько дней стали очередной площадкой для вандалов. Неизвестные разрисовали около десятка домов. Возмущенные жители говорят, что «художники» работают ночью, сообщает портал hrodna.life.


Подобные рисунки и надписи появлялись в Гродно в конце января на домах по улицам Молодежной, Свердлова и Парижской Коммуны.





Тогда вандалов искала милиция, им грозило наказание в виде общественных работ, или штраф, или арест на срок до трех месяцев.

 
Теги: Гродно
 
 
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Улицы Академическая, 1 Мая и Ленина за последние несколько дней стали очередной площадкой для вандалов. Неизвестные разрисовали около десятка домов. Возмущенные...

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