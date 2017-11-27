В очередном выпуске популярной российской телепередачи «Контрольная закупка» победителем признан сыр «Голландский» торговой марки «Раніца» Барановичского молочного комбината, пишет газета «Наш Край».

Команда проекта во главе с ведущим Антоном Привольновым оценила голландский сыр пяти торговых марок. В соревновании за звание лучшего продукта приняли участие сыры торговых марок «Ранiца», Valio, «Село Зеленое», «Луговая Свежесть» и «Ровеньки».

Членами жюри в отборочном туре выступили обычные покупатели, которые могли проголосовать только за один образец сыра, при этом все торговые марки были засекречены. По мнению участников отборочного тура, сыр торговой марки «Ранiца» именно «такой, каким раньше был голландский сыр». Барановичский продукт по оценке рядовых потребителей вышел в полуфинал наряду с образцами еще двух производителей.

После комплекса лабораторных испытаний такое же высокое качество барановичского сыра подтвердила независимая экспертиза. Решающим критерием для выявления финалиста «Контрольной закупки» стала массовая доля белка в образцах сыров представленных торговых марок. Чем выше значение данного показателя, тем лучше качество молочного сырья, из которого изготовлен сыр. Лучший результат показал сыр торговой марки «Ранiца».

В России и Беларуси сыр «Голландский» входит в пятерку самых популярных видов. Качественный сыр этого вида должен быть бледно-желтого цвета, с нежной, пластичной текстурой, на вкус — чуть кисловатым, со слабой ореховой нотой. Всем этим требованиям экспертов «Контрольной закупки» и соответствует сыр торговой марки «Ранiца» Барановичского молочного комбината.

Следует отметить, что это не первая победа продукции Барановичского молочного комбината в телепередаче «Контрольная закупка». Сыр «Голландский» уже дважды становился лидером этой популярной телепередачи — в 2011 и 2016 годах. Очередная победа в народной «Контрольной закупке» еще раз подтверждает аксиому: продукцию Барановичского молочного комбината отличает стабильно высокое качество. Вот уж действительно, как звучит слоган молочного комбината: «Раніца» — для тех, кому натуральное нравится".