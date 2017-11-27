Малоритчане пытались нелегально перекинуть через границу 12 туш мяса

Утром 23 ноября брестские пограничники в семидесяти метрах от белорусско-украинской границы за её нарушение задержали граждан Беларуси без документов. Мужчины, завидев пограничный наряд, бросили свою ношу – увесистые мешки.





В ходе проверки выяснилось, что через границу жители Малоритского района переносили 12 туш мяса. Очевидно, что данная партия предназначалась для дальнейшей реализации на территории страны – без соответствующих документов безопасности и качества.

Задержанные граждане оформлены нарушителями государственной границы и пограничного режима, начат административный процесс по ст. 23.29 и 23.30 КоАП Республики Беларусь.

Все подробности в райгазете «Голас часу» за 29 ноября