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Малоритчане пытались нелегально перекинуть через границу 12 туш мяса

28.11.2017 — Новости Общества | Голас часу (Малорита)  
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Утром 23 ноября брестские пограничники в семидесяти метрах от белорусско-украинской границы за её нарушение задержали граждан Беларуси без документов. Мужчины, завидев пограничный наряд, бросили свою ношу – увесистые мешки.

Малоритчане пытались нелегально перекинуть через границу 12 туш мяса

В ходе проверки выяснилось, что через границу жители Малоритского района переносили 12 туш мяса. Очевидно, что данная партия предназначалась для дальнейшей реализации на территории страны – без соответствующих документов безопасности и качества.

Задержанные граждане оформлены нарушителями государственной границы и пограничного режима, начат административный процесс по ст. 23.29 и 23.30 КоАП Республики Беларусь.

Все подробности в райгазете «Голас часу» за 29 ноября

 
 
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Утром 23 ноября брестские пограничники в семидесяти метрах от белорусско-украинской границы за её нарушение задержали граждан Беларуси без документов. Мужчины,

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