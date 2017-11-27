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Распродажа Belavia, колоноскопия в подарок и новая Мисс Вселенная - интересное за вчера

28.11.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Погода на этой неделе будет неустойчивая, с осадками в виде мокрого снега и дождя. И это все как бы намекает нам — пора валить улетать в теплые края, друзья! Тем более что у Belavia сегодня и завтра большая распродажа — билеты на все направления, кроме Бейрута, по 25 евро плюс таксы и сборы.


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По делу украинского топ-менеджера задержали главного металлурга МТЗ. «Одни требовали [откат], другие давали», — говорят источники. Все подробности — здесь.

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На острове Бали извергается вулкан Агунг. Местное население эвакуируют из прилегающей к вулкану зоны, аэропорт закрыт. Посольство Беларуси просит земляков не ехать сейчас на остров. А мы связались с теми белорусами, которые уже находятся в неспокойном регионе.


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А вот у нас вторая часть очень интересного и важного для всех интервью с онкологом. В этот раз профессор рассказывает, как у нас лечат рак, а заодно предлагает всем на 50-летний юбилей дарить… направление на колоноскопию. Ведь именно рак толстой кишки, оказывается, занимает у нас первое место по уровню заболеваемости. Неожиданно.

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Кстати. Если вам очень нужны деньги — стойте на столбе. Долго и на виду у всех. Оказывается, можно выиграть огромную сумму. Удачи!

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Доброе утро! Погода на этой неделе будет неустойчивая, с осадками в виде мокрого снега и дождя. И это все как бы намекает нам - пора улетать в теплые края, друзья! Тем...

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