Распродажа Belavia, колоноскопия в подарок и новая Мисс Вселенная - интересное за вчера

Доброе утро!

Погода на этой неделе будет неустойчивая , с осадками в виде мокрого снега и дождя. И это все как бы намекает нам — пора валить улетать в теплые края, друзья! Тем более что у Belavia сегодня и завтра большая распродажа — билеты на все направления, кроме Бейрута, по 25 евро плюс таксы и сборы.





ВАЖНОЕ

По делу украинского топ-менеджера задержали главного металлурга МТЗ. «Одни требовали [откат], другие давали», — говорят источники. Все подробности — здесь .

Беларусь вошла в топ стран с самым дешевым интернетом . А вы все жалуетесь!

На острове Бали извергается вулкан Агунг . Местное население эвакуируют из прилегающей к вулкану зоны, аэропорт закрыт. Посольство Беларуси просит земляков не ехать сейчас на остров. А мы связались с теми белорусами , которые уже находятся в неспокойном регионе.





В Лас-Вегасе выбрали «Мисс Вселенная — 2017» — посмотрите, какая красавица !

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А вот у нас вторая часть очень интересного и важного для всех интервью с онкологом. В этот раз профессор рассказывает, как у нас лечат рак , а заодно предлагает всем на 50-летний юбилей дарить… направление на колоноскопию. Ведь именно рак толстой кишки, оказывается, занимает у нас первое место по уровню заболеваемости. Неожиданно.

Макс Корж, Дарья Домрачева, Александр Глеб, Николай Лукашенко — мы-то их хорошо знаем. А знают ли за рубежом? Предложили звездам российского шоу-бизнеса посмотреть на фото известных белорусов и рассказать, чем те знамениты. Посмотрите — было очень весело!

Если вы мечтаете о новом белорусском Geely, но пока не можете себе его позволить, напоминаем: президент обещал простимулировать среди населения покупку выпускаемых в Беларуси моделей Geely. Мол, «будут и кредиты под сниженный процент, и лизинг». Ждем, — а пока посмотрели, к ак другие страны и государства поддерживают и защищают своих автопроизводителей .

Ученые предупредили о появлении новой ориентации — цифросексуальности. И вот что это такое и стоит ли этого опасаться

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Собрали в один текст все радости и печали самого яркого чемпионата Беларуси по футболу последних лет — а он был действительно полон резонансных событий и приключений !

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Обязательно прочтите историю минчанки, которая ищет деньги на памятник убитым в деревне в годы войны. Потому что это трагедия ее семьи: почти 75 лет назад ее дедушка и бабушка были убиты немцами за то, что их сыновья ушли в партизаны. Если можете — помогите ей и вы .

За три дня биткоин подорожал на 1500 долларов. Вот здесь объясняем, почему так произошло и будет ли он расти дальше .

Разлагающийся в воде полиэтиленовый пакет, выброшенная кем-то клеенчатая шапочка рыбака и спутавшаяся в клубок рыбацкая сеть — представляете, как все эти штуки выглядят на глубине 15 метров? Смотрите же скорее фотографии, которые похожи на психодиагностический тест Роршаха .





Все новости понедельника, 27 ноября

Кстати. Если вам очень нужны деньги — стойте на столбе. Долго и на виду у всех. Оказывается, можно выиграть огромную сумму . Удачи!

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