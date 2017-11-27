Юрист: антинаркотический декрет можно смягчить в некоторых моментах

Движение "Матери — 328" объединило близких тех, кого осудили по статье 328 — за незаконный оборот наркотиков. Они утверждают: большинство осужденных виновно по первой части статьи, то есть употребляли наркотическое вещество. Но не нарушили третью часть — не распространяли наркотики и не извлекали из этого выгоды. Требование части 3 данной статьи предполагает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Главная надежда тех, кто уверен, что его осудили неправомерно – надзорная жалоба в Верховный суд. В первом полугодии этого года уже было подано 1507 таких жалоб. Однако информации об успешных обжалованиях приговоров, когда суд счел возможным изменить "сбыт" на "употребление", Верховный суд не смог предоставить, так как "не ведет такой статистики".

Статья 2015 год 2016 год 1-е полугодие 2017 года ч. 1 ст. 328 3000 2441 1054 ч. 2 ст. 328 109 109 67 ч. 3 ст. 328 765 874 335 ч. 4 ст. 328 8 102 46 ч. 5 ст. 328 — 1 5 ВСЕГО 3882 3527 1507

Комментирует юрист Александр Шпаковский, руководитель общественной кампании "Антимак", отстаивавшей необходимость ужесточения белорусского антинаркотического законодательства в 2009-2015 годах:

- После принятия мер по ужесточению отечественного антинаркотического законодательства ко мне зачастую обращаются матери осужденных, некоторым из которых я не могу отказать по соображениям профессиональной этики и моральных принципов. В оценке материалов уголовных дела зачастую приходится сталкиваться с тем, что деяния осужденных, на мой взгляд, нередко квалифицированы не вполне корректно, наказание вынесено несоразмерное. Невиновных среди осужденных по ст. 328 я не встречал, однако в ситуации, когда имело место пособничество, деяние зачастую квалифицируется как сбыт, и подсудимый получает наказание, соразмерное тому, которое получает сбытчик, извлекающий из продажи наркотических веществ материальную выгоду на постоянной основе. Некоторые "особо одаренные" адвокаты советуют своим подзащитным "молчать", но отказ сотрудничать со следствием может лишь усугубить ситуацию, так как обвинение фактически в одностороннем порядке трактует действия подозреваемого. При наличии других доказательств, пусть даже косвенных, вероятность получить большой срок по этой статье лишь возрастает.



© Фото: ГУНиПТЛ КМ МВД Республики Беларусь Наркоконтроль ответил "Матерям – 328"

Иногда встречаются ситуации, когда один наркозависимый "помогает" другому приобрести вещество, оставляя себе "сверху" деньги или дозу наркотика. По формальным признакам такие действия можно квалифицировать как сбыт, но ведь очевидно, что речь не идет о раскрытии каналов поставки наркотика в нашу страну либо сети распространителей. Однако в этом случае статистические показатели раскрываемости преступлений усиливаются "сильными" статьями, к тому же есть требование Главы государства оперативно и жестко вести разбирательство дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Как выглядела ситуация до принятия "антинаркотического" декрета?

Однако, понимая положение отдельных осужденных и желая им помочь, у меня никогда не возникает сомнений в необходимости и целесообразности жесткого подхода к явлению наркотизации. До принятия "антинаркотического" Декрета ситуация с незаконным оборотом наркотиков в Беларуси грозила стать критической, милиция и общественные организации бились в закрытые двери, а в отдельных министерствах чиновники не вникали в проблему. Когда мы инициировали "антимаковый" закон (вводящий меры государственного контроля над поставками этого сырья и запрещающий оборот семян пищевого мака, засоренного примесями маковой соломы), я лично встречался со смешками чиновников, которая глупо шутили про "булочки с маком". Между тем, в тот период времени, наркотик опийной группы, получаемый путем «варки» этих семян — т.н. "бубок", был самым распространенным в Беларуси, а жизненный ресурс потребителя этого зелья был даже меньше чем у героинового наркомана. То же самое касалось т.н. "спайсов", которые продавались практически легально, а исследования фиксировали, что до 90% учащихся колледжей и среднеспециальных учреждений образования употребляют наркотики. В 2013-2014 годах статистика фиксировала десятки суицидов и суицидальных попыток среди молодежи, а также смертей вследствие передозировок "спайсами", сети распространения которых возникли во всех регионах Беларуси. Эту ситуацию необходимо было срочно корректировать, пока нашу страну не захлестнула волна наркотизации.

Безусловно, когда Президент потребовал навести порядок в этой сфере, в некоторых случаях вышло как в пословице — "лес рубят — щепки летят". Так вот эти "щепки" хотелось бы собрать. Задача государства состоит не только в том, чтобы привлечь преступников к ответственности, но и в том, чтобы способствовать их исправлению и последующей социализации. В этой связи видится возможным смягчить положения антинаркотического Декрета, в целом не отказываясь от жесткой антинаркотической политики государства, которую как для Беларуси, так и для всего мира, я лично полагаю единственно правильной.

Речь идет о том, чтобы лица, осужденные в несовершеннолетнем возрасте за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и положительно характеризующиеся администрацией исправительно-трудовых учреждений, смогли претендовать на условно-досрочное освобождение после отбытия половины наказания (то есть, 4, 5 — 5 лет), а не двух третей от положенного срока, как это выглядит сейчас.

Ведь есть научные исследования, которые доказывают, что существует риск серьезной деформации психики после пребывания в местах лишения свободы более пяти лет.

На настоящем этапе белорусским правоохранительным органам удалось сбить волну наркотизации, в том числе среди молодежи. Подросткам, которых манил этот «бизнес» на примере суровых судебных приговоров продемонстрировали, что такая активность — путь не наверх, к богатству и славе, а вниз, к лишению свободы и слезам. Сейчас самое время «собирать камни», поэтому можно пойти навстречу и некоторым матерям, и осужденным несовершеннолетним, особенно тем, кто положительно характеризуется в местах лишения свободы