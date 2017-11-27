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Подравшийся с таможенниками брестчанин стал фигурантом уголовного дела

28.11.2017 07:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 27-летнего жителя Бреста за попытку провоза опасных психотропов, сообщили Sputnik в Брестской региональной таможне.

Подравшийся с таможенниками брестчанин стал фигурантом уголовного дела
© YouTube / Таможенные органы Республики Беларусь
Таможня показала видео схватки с бойцом ММА, перевозившим психотропы

Инцидент произошел в пункте пропуска "Варшавский мост". Брестчанин пересекал границу на автомашине Opel и выбрал для проезда "зеленый" канал. Подозрение у таможенников вызвало поведения молодого человека, и его попросили проехать в бокс для углубленного досмотра.

Во время досмотра у брестчанина обнаружили сверток с белым веществом, который тот пытался перепрятать в карман. При просьбе пройти личный досмотр брестчанин, оказавшийся бойцом ММА, попытался скрыться, оказав сопротивление сотрудникам таможни. Нарушителя задержали с помощью спецсредств.

Эксперты установили, что вещество, которое было у брестчанина, является особо опасным. По месту жительства задержанного было обнаружено вещество, похожее на марихуану, таблетки "Цирус" и пистолет. Все это было отправлено на экспертизу.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Дома у молодого человека были обнаружено вещество, похожее на марихуану, таблетки и пистолет.

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