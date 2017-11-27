Туманы окутали некоторые районы страны: видимость 100−500 метров

Сегодня до 11 часов утра многие районы страны окутали туманы, сообщают в Белгидромете.



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Во вторник, 28 ноября, туманы, наблюдающиеся местами в центральных районах страны, в период с 6.30 до 10−11 часов распространятся на большую часть территории Минской, западную половину Гомельской, восточную половину Брестской области. Видимость в тумане 100−500 м.

В Минске в период с 6.30 до 10−11 часов по городу ожидаются туманы при видимости 100−500 м.

Сегодня малоподвижный атмосферный фронт обусловит преимущественно по восточной половине страны осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −4… +1°С, максимальная днем −1…+4°С.