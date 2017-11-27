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ТОП-новость. Монтаж главной елки Вилейки планируется начать в середине декабря

28.11.2017 — Новости Общества | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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Монтаж главной елки Вилейки планируется начать 15 декабря. Такую информацию «ШП» сообщили в отделе ЖКХ Вилейского райисполкома. Высота пушистой красавицы, которая традиционно разместится на Центральной площади, составит около 15 м.

Всего в городе планируется установить 6 новогодних деревьев. Главную же елку и праздничную иллюминацию зажгут 22 декабря.

Напомним, что в прошлом году монтаж ёлки начался 6 декабря.



Информация будет дополняться

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Монтаж главной елки Вилейки планируется начать 15 декабря. Такую информацию «ШП» сообщили в отделе ЖКХ Вилейского райисполкома. Высота пушистой красавицы,...

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