ТОП-новость. Монтаж главной елки Вилейки планируется начать в середине декабря

Монтаж главной елки Вилейки планируется начать 15 декабря. Такую информацию «ШП» сообщили в отделе ЖКХ Вилейского райисполкома. Высота пушистой красавицы, которая традиционно разместится на Центральной площади, составит около 15 м.

Всего в городе планируется установить 6 новогодних деревьев. Главную же елку и праздничную иллюминацию зажгут 22 декабря.

Напомним, что в прошлом году монтаж ёлки начался 6 декабря.







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