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ТОП-новость. Монтаж главной елки Вилейки планируется начать в середине декабря
28.11.2017 — Новости Общества | Шлях Перамогi (Вилейка)
Монтаж главной елки Вилейки планируется начать 15 декабря. Такую информацию «ШП» сообщили в отделе ЖКХ Вилейского райисполкома. Высота пушистой красавицы, которая традиционно разместится на Центральной площади, составит около 15 м.
Всего в городе планируется установить 6 новогодних деревьев. Главную же елку и праздничную иллюминацию зажгут 22 декабря.
Напомним, что в прошлом году монтаж ёлки начался 6 декабря.
Информация будет дополняться
peramoga.by
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Монтаж главной елки Вилейки планируется начать 15 декабря. Такую информацию «ШП» сообщили в отделе ЖКХ Вилейского райисполкома. Высота пушистой красавицы,...
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