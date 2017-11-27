Проголосовать досрочно на местных выборах в Беларуси можно будет с 13 по 17 февраля

Проголосовать досрочно на выборах в местные Советы депутатов можно будет с 13 по 17 февраля 2018 года. Такую информацию разместил Центризбирком Беларуси, сообщает БелТА.

Досрочное голосование будет проводиться с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Преждевременно отдать свой голос в пользу того или иного кандидата вправе избиратели, которые в день выборов не имеют возможности находиться по месту жительства. При этом официального подтверждения причин невозможности прийти в помещение для голосования 18 февраля не требуется.

«Если в день выборов вы будете находиться за рубежом, рекомендуем при наличии возможности проголосовать досрочно, поскольку в отличие от выборов Президента и депутатов Палаты представителей на выборах в местные Советы депутатов создание участков для голосования за пределами республики не предусмотрено», — отмечается в сообщении ЦИК.

Голосование 18 февраля будет организовано с 8.00 до 20.00. Бюллетень выдается избирателю, включенному в список, при предъявлении паспорта гражданина Республики Беларусь либо одного из документов, которые выданы уполномоченными госорганами и организациями страны. Это военный билет (для военнослужащих срочной службы), служебное удостоверение работника госоргана, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение или удостоверение инвалида (при наличии в них фотографии), студенческий билет, справка органов внутренних дел (для граждан, утративших паспорт), вид на жительство (для граждан России, постоянно проживающих в Беларуси).

Если избиратель по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не сможет в день выборов прийти на участок, он вправе письменно или устно обратиться в участковую комиссию с просьбой организовать голосование на дому. С такой просьбой можно обратиться самостоятельно или через соседей, родственников с 4 января 2018 года, а 18 февраля — не позднее 18.00. Причину невозможности прийти в помещение для голосования официально подтверждать также не требуется.

При нахождении в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, избиратель вправе проголосовать на участке, созданном непосредственно по месту отдыха (лечения).

Более 18 тыс. депутатов местных Советов выберут в Беларуси 18 февраля 2018 года. Выдвижение кандидатов проводится традиционными способами: от политических партий, от трудовых коллективов и от граждан путем сбора подписей. Согласно законодательству страны, на выборах такого уровня нет порога явки, поэтому побеждает набравший большинство голосов.

Планируется, что бюджет выборов в валютном эквиваленте составит около $10,5 млн.