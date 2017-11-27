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Наука в первую очередь должна обеспечивать практический результат — Руммо

28.11.2017 — Новости Общества | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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Наука в первую очередь должна обеспечивать практический результат, заявил руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей Олег Руммо во время ток-шоу «Есть вопрос» в эфире телеканала «БелРос», сообщает БелТА.

«Если науку финансирует частный бизнес, это другой вопрос, бизнесмен может вкладывать деньги во все, что хочет. А когда мы говорим о ситуации в нашей стране, где большая часть научных исследований финансируется государством, государство должно получать результат и не может себе позволить вкладывать деньги в проекты, которые этого результата могут и не принести», — сказал Олег Руммо.

Он отметил, что у исследователя должно быть право на ошибку. «Но, с другой стороны, когда исследователи действуют в определенных рамках и в жесткой конкурентной среде, тогда появляются самые нужные, самые востребованные разработки, за которыми будущее», — убежден руководитель центра.

 
 
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Наука в первую очередь должна обеспечивать практический результат, заявил руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и...

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