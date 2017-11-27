﻿ Главному архитектору Бобруйска предъявили обвинение во взяточничестве. 21.by
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Главному архитектору Бобруйска предъявили обвинение во взяточничестве

28.11.2017 10:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Обвинение в коррупции предъявили начальнику отдела архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома, сообщили в областном управлении Следственного комитета. По данным следствия, чиновник использовал служебные полномочия в корыстных интересах.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По версии следствия, главный архитектор Бобруйска принимал от директоров коммерческих структур в качестве взяток товарно-материальные ценности. Взамен он согласовывал им архитектурные проекты, уточнила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Чиновник находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

За коррупцию будут судить главного архитектора Могилевского района. Он помогал другу продавать землю дороже — менял целевое назначение участка.

 
 
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