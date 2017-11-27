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Главному архитектору Бобруйска предъявили обвинение во взяточничестве
28.11.2017 10:23 — Новости Общества | Tut.by
Обвинение в коррупции предъявили начальнику отдела архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома,
По версии следствия, главный архитектор Бобруйска принимал от директоров коммерческих структур в качестве взяток товарно-материальные ценности. Взамен он согласовывал им архитектурные проекты, уточнила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Чиновник находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
За коррупцию
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Расследование уголовного дела продолжается.
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