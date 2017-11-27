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Взломан еще один милицейский аккаунт в Twitter
28.11.2017 10:18 — Новости Общества | Tut.by
Утром 28 ноября неизвестные взломали аккаунт интернет-проекта столичной милиции «Перехват» в Twitter. Там появились коллажи со снимками президента России Владимира Путина и ссылки на материалы о Слуцком восстании.
Проект «Перехват» уже несколько лет помогает минчанам напрямую сообщать в органы о правонарушениях в городе. В Twitter имеется его аккаунт, хотя сообщения там не публиковались уже с марта.
Судя по всему, аккаунт взломали: там
Похожая ситуация
В сентябре новость об изнасиловании белоруски российскими военными">был взломан твиттер-аккаунт УВД Гомельского облисполкома. Тогда хакеры опубликовали пост о том, якобы гомельские оперативники задержали трех российских военнослужащих за изнасилование. В МВД новость назвали фейковой, а сообщение через несколько минут было удалено.
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Там появилось несколько твитов со снимками Путина и сообщениями типа "руки прочь от беларуской земли".
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