В Беларуси готовятся изменения в Трудовой кодекс по закреплению дистанционной работы

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси готовятся изменения в Трудовой кодекс, которыми будут закреплены дистанционные формы трудовых отношений. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак перед открытием международной научно-практической конференции молодых ученых "Социально-трудовая сфера и демографическое развитие Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила заместитель представителя Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси Елена Касько, при рождении ребенка самое главное - желание и планирование семьи супругами. "Ребенок должен быть прежде всего желанным. Но при этом очень важно, чтобы семье оказывали своевременную помощь: психологическую, материальную и иную, - сказал Александр Румак. - Что касается возможностей для женщины совмещать воспитание детей с профессиональной деятельностью, то в этом направлении в стране многое делается. Например, готовятся изменения в Трудовой кодекс, которыми будет закрепляться дистанционная работа. Сейчас информационные технологии позволяют человеку работать из дома удаленно. Проект изменений уже есть, он проходит необходимые процедуры".

Он подчеркнул, что система поддержки семей в Беларуси очень разветвленная, начиная от пособий и мер по поддержке строительства жилья и заканчивая льготированием на услуги ЭКО. "Но в наше время нужны меры не только материальные, но и меры, связанные с мотивированием молодых людей к рождению детей, а также сокращением числа абортов", - добавил замминистра.

Елена Касько привела и другие примеры политики по стимулированию рождения детей, которые применяются в других странах: когда соблюден баланс между работой и семьей (более гибкие графики труда, сокращенный срок декретного отпуска, который оплачивается в большем объеме); вовлеченность мужчин и их помощь женщинам во время беременности и в первые месяцы после рождения малыша. "В Беларуси у отцов тоже есть возможности декретного отпуска, дополнительного кратковременного отпуска по желанию, чтобы побыть с супругой и ребенком", - добавил Александр Румак.

Конференция, посвященная Году науки в Беларуси, собрала сегодня в Минске около 60 молодых ученых из Беларуси, России, Украины и Азербайджана. На пленарном заседании эксперты обрисовали текущую ситуацию и различные аспекты рынка труда, трудовой миграции, демографии и функционирования социальной сферы стран - участниц конференции. Также в программе заявлен эксперт по вопросам профессионального образования, обучения и рынка труда Европейского союза Манфред Зиверс, чей доклад "Демография и обучение в течение всей жизни" касается уже общемировых тенденций. Дальнейшая работа конференции будет проходить по секциям.-0-