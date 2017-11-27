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Более 54 тыс. иностранцев приехали в Беларусь в 2017 году по безвизовому режиму
28.11.2017 11:28 — Новости Общества | БелТА
Туристка Ли Йен
28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 54 тыс. иностранцев приехали в Беларусь в 2017 году по безвизовому режиму. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции консультант Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Марина Масташова, передает корреспондент БЕЛТА.
"В 2017 году по безвизовому режиму до пяти суток Беларусь посетили более 54 тыс. иностранных граждан из 67 стран мира. Большая часть приехавших - граждане Германии, более 8 тыс. человек", - сказала Марина Масташова.
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28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 54 тыс. иностранцев приехали в Беларусь в 2017 году по безвизовому режиму. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции...
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