﻿ Более 54 тыс. иностранцев приехали в Беларусь в 2017 году по безвизовому режиму. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 54 тыс. иностранцев приехали в Беларусь в 2017 году по безвизовому режиму

28.11.2017 11:28 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Более 54 тыс. иностранцев приехали в Беларусь в 2017 году по безвизовому режиму
Туристка Ли Йен

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 54 тыс. иностранцев приехали в Беларусь в 2017 году по безвизовому режиму. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции консультант Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Марина Масташова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2017 году по безвизовому режиму до пяти суток Беларусь посетили более 54 тыс. иностранных граждан из 67 стран мира. Большая часть приехавших - граждане Германии, более 8 тыс. человек", - сказала Марина Масташова.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 54 тыс. иностранцев приехали в Беларусь в 2017 году по безвизовому режиму. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси готовятся изменения в Трудовой кодекс по закреплению дистанционной работы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика