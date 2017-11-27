Ранившего ножом троих милиционеров мозырянина будут судить за покушение на убийство

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Мозыря, который нанес троим милиционерам ножевые ранения, двоим из них — тяжкие. Материалы переданы в суд.

Инцидент, в котором пострадали сотрудники милиции, произошел ночью 30 апреля во время операции по задержанию мужчины, подозреваемого в краже: мозырянин с подельником проник в чужую квартиру, откуда похитил имущество на сумму более 1300 рублей.

В операции участвовали сотрудники ОМОН УВД Гомельского облисполкома и 8-го управления ГУБОПиК МВД РБ.

В момент задержания подозреваемого в его руке неожиданно появился самодельный нож. Им он нанес троим сотрудникам органов внутренних дел не менее 7 ударов ножом в область жизненно важных органов, в результате чего двоим милиционерам были причинены тяжкие телесные повреждения, третьему ‑ менее тяжкие, сообщили в прокуратуре области.

Теперь мужчина обвиняется сразу по двум статьям УК — кража и покушение на убийство.