Посол Беларуси в Индонезии о ситуации на Бали: прогноз негативный

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. В посольство Беларуси в Индонезии уже обратилось несколько белорусов, интересующихся, как обменять билет и быстрее вернуться домой, сообщил Sputnik Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Индонезии Валерий Колесник.



Associated Press / Ruptly Видеофакт: извержение вулкана Агунг на острове Бали

Накануне стало известно, что местные власти продлили решение о закрытии аэропорта на Бали до 29 ноября из-за проснувшегося вулкана Агунг.

"Граждане, которые находятся здесь, обращались с вопросами, как обменять билеты и улететь. Мы дали им консультации", — сказал посол.

Иной помощи, в том числе медицинской, белорусским туристам не потребовалось, добавил Валерий Георгиевич. Говоря о ситуации на Бали, посол подчеркнул, что прогноз о ее развитии негативный. Неизвестно, будет ли выброс лавы.

"Все готовятся к худшему", — сказал он.

Местные власти говорятся к эвакуации людей на соседний остров, сказал собеседник. Пока оцеплена территории на 10 километров от кратера Агунг. Эта зона закрыта для посещения. В планах увеличить территорию оцепления.

У сувязі з павышэннем актыўнасці вул. #Агунг улады #Інданезіі 27 лістапада 2017 г. увялі максімальна магчымы ўзровень небяспекі з-за верагоднасці больш моцнага вывяржэння вулкана.

Грамадзянам #Беларусі рэкамендуецца ўстрымацца ад наведвання правінцыі #Балі да стабілізацыі сітуацыі pic.twitter.com/qRLkhcPh64 — Embassy of Belarus (@BelarusEmb_IDN) 27 ноября 2017 г.

Посол добавил, что прогнозов, когда будет открыт аэропорт, тоже нет.

"Мы будем держать руку на пульсе. Все новые сведения будут опубликованы на странице посольства в Twitter", — отметил Валерий Колесник.

Ранее белорусское посольство призвало белорусских граждан воздержаться от посещения провинции Бали до стабилизации ситуации. Для граждан Республики Беларусь в посольстве работает телефонная линия экстренной связи с консульским отделом.