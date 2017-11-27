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Посол Беларуси в Индонезии о ситуации на Бали: прогноз негативный
28.11.2017 11:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 ноя — Sputnik. В посольство Беларуси в Индонезии уже обратилось несколько белорусов, интересующихся, как обменять билет и быстрее вернуться домой, сообщил Sputnik Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Индонезии Валерий Колесник.
Associated Press / Ruptly
Накануне стало известно, что местные власти
"Граждане, которые находятся здесь, обращались с вопросами, как обменять билеты и улететь. Мы дали им консультации", — сказал посол.
Иной помощи, в том числе медицинской, белорусским туристам не потребовалось, добавил Валерий Георгиевич. Говоря о ситуации на Бали, посол подчеркнул, что прогноз о ее развитии негативный. Неизвестно, будет ли выброс лавы.
"Все готовятся к худшему", — сказал он.
Местные власти говорятся к эвакуации людей на соседний остров, сказал собеседник. Пока оцеплена территории на 10 километров от кратера Агунг. Эта зона закрыта для посещения. В планах увеличить территорию оцепления.
Посол добавил, что прогнозов, когда будет открыт аэропорт, тоже нет.
"Мы будем держать руку на пульсе. Все новые сведения будут опубликованы на странице посольства в Twitter", — отметил Валерий Колесник.
Ранее белорусское посольство призвало белорусских граждан воздержаться от посещения провинции Бали до стабилизации ситуации. Для граждан Республики Беларусь в посольстве
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Посол Валерий Колесник сообщил, что на месте все говорятся к худшему, так как до сих пор неизвестно, будет ли выброс лавы.
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