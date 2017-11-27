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Главный архитектор Бобруйска обвиняется в получении взятки
28.11.2017 11:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Главного архитектора Бобруйска Артура Дарашкевича взяли под стражу, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Ранее агентство со ссылкой на СК сообщало, что в отношении архитектора
"По данным следствия, начальник отдела архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома использовал служебные полномочия в корыстных интересах. Руководитель принимал от директоров коммерческих структур в качестве взяток товарно-материальные ценности за согласование архитектурных проектов", — уточнила собеседница агентства.
По ее словам, продолжается расследование уголовного дела, допрашиваются свидетели, проводятся очные ставки.
В бобруйских СМИ ранее появилась информация, что год назад Дарашкевич проходил свидетелем по делу экс-мэра Андрея Коваленко. Главный архитектор давал показания по эпизоду с переводом квартиры на улице Советской в нежилой фонд. В 2014 году именно Дарашкевич инициировал запрет на данную процедуру, спустя два года он же дал добро на ее проведение. Позже оно было отменено.
Артуру Дарашкевичу 30 лет. Начальником отдела архитектуры исполкома был назначен в январе 2015 года.
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На пост начальника городского отдела архитектуры Дарашкевич был назначен в январе 2015-го.
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