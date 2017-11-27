Милиция ищет мужчин, которые украли дорогое женское пальто из гардероба караоке-клуба на Немиге

Столичные правоохранители разыскивают двоих мужчин, которые украли из гардероба караоке-клуба дорогое женское кожаное пальто. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.





Кража произошла в ночь с 26 на 27 ноября в одном из караоке-клубов на улице Немига. Злоумышленников зафиксировала камера.

Если вам знакомы изображенные на фото и видео лица, правоохранители просят сообщить об этом по телефонам: 8(029) 687−45−09, 8(029) 343−37−89, 8(017) 288−02−02. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.