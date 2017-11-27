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Милиция ищет мужчин, которые украли дорогое женское пальто из гардероба караоке-клуба на Немиге
28.11.2017 12:12 — Новости Общества | Tut.by
Столичные правоохранители разыскивают двоих мужчин, которые украли из гардероба караоке-клуба дорогое женское кожаное пальто. Об этом
Кража произошла в ночь с 26 на 27 ноября в одном из караоке-клубов на улице Немига. Злоумышленников зафиксировала камера.
Если вам знакомы изображенные на фото и видео лица, правоохранители просят сообщить об этом по телефонам: 8(029) 687−45−09, 8(029) 343−37−89, 8(017) 288−02−02. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.
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Это произошло в ночь с 26 на 27 ноября.
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