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В Гродно милиция разыскивает мужчину, который напал на контролера в автобусе
28.11.2017 11:54 — Новости Общества | Tut.by
Днем 24 октября на остановке возле завода «Белкард» мужчина ударил контролера, а потом сбежал. Все произошло около 12.40. Сотрудники троллейбусного управления проверяли оплату проезда пассажирами. Зашли они и в подъехавший к остановке автобус маршрута № 17,
Женщина-контролер зашла в заднюю дверь и стала проверять проездные документы. Один из пассажиров очень быстро показал свой проездной, контролер не успела рассмотреть документ. Она попросила еще раз показать проездной, вынув его из футляра. На что мужчина отреагировал достаточно агрессивно: он ударом оттолкнул сотрудницу троллейбусного управления, вышел из автобуса, а потом убежал.
Все происходящее было зафиксировано видеорегистратором. Сейчас личность агрессивного пассажира устанавливается, его действиям будет дана правовая оценка.
Кстати, конфликты в общественном транспорте в нашей стране не редкость.
Так, в сентябре 2016 года в Барановичах
В тех же Барановичах в мае 2016 года
В Гродно в 2013 году безбилетный пассажир возмутился работой контролера в троллейбусе и
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Контролер попросила показать проездной, вынув его из футляра. На что мужчина отреагировал достаточно агрессивно. Он ударом оттолкнул сотрудницу троллейбусного...
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