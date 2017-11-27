В Гродно милиция разыскивает мужчину, который напал на контролера в автобусе

Днем 24 октября на остановке возле завода «Белкард» мужчина ударил контролера, а потом сбежал. Все произошло около 12.40. Сотрудники троллейбусного управления проверяли оплату проезда пассажирами. Зашли они и в подъехавший к остановке автобус маршрута № 17, сообщает милиция региона.





Женщина-контролер зашла в заднюю дверь и стала проверять проездные документы. Один из пассажиров очень быстро показал свой проездной, контролер не успела рассмотреть документ. Она попросила еще раз показать проездной, вынув его из футляра. На что мужчина отреагировал достаточно агрессивно: он ударом оттолкнул сотрудницу троллейбусного управления, вышел из автобуса, а потом убежал.

Все происходящее было зафиксировано видеорегистратором. Сейчас личность агрессивного пассажира устанавливается, его действиям будет дана правовая оценка.

Если вы узнали разыскиваемого гражданина, то милиция просит позвонить по телефонам: 79−78−52, 79−78−90, +375 29 281-57-23 (МТС) или 102.

Кстати, конфликты в общественном транспорте в нашей стране не редкость.

Так, в сентябре 2016 года в Барановичах безбилетник напал на контролеров из-за пробитого талончика. По мнению контролеров, молодой человек не оплатил проезд и пользовался общественным транспортом по уже пробитому талончику. Предполагаемый нарушитель с их доводами не согласился. В результате конфликта травмы получили две женщины-контролера. После этого пассажир скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками милиции.

В тех же Барановичах в мае 2016 года судили двух женщин , которые напали в автобусе на контролера.

В Гродно в 2013 году безбилетный пассажир возмутился работой контролера в троллейбусе и нанес ему удар кулаком в лицо .