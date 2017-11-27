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Многие белорусские санатории значительно снизили стоимость путевок на I квартал 2018 года

28.11.2017 12:18 — Новости Общества | БелТА  
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Многие белорусские санатории значительно снизили стоимость путевок на I квартал 2018 года
Фото из архива

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие белорусские санатории значительно снизили стоимость путевок на первый квартал 2018 года. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции директор ЧНПУП "Автоматизированные технологии туризма" Марина Гнедая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тем, кто планирует отдохнуть, поправить здоровье, стоит обратить внимание на то, что многие санатории значительно снизили цены на путевки на I квартал 2018 года. В их числе санатории системы "Белпрофсоюзкурорт", - отметила Марина Гнедая.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие белорусские санатории значительно снизили стоимость путевок на первый квартал 2018 года. Об этом сообщила сегодня на...

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