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Девушка из Мяделя уехала в столицу искать работу и пропала

28.11.2017 12:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиция ищет 19-летнюю жительницу Мяделя Александру Хутренко. Еще 16 ноября она уехала в столицу искать работу и исчезла. Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

Почти две недели назад девушка уехала в Минск. Там она появлялась у подруги по улице Тимошенко, 38. А после этого связь с ней оборвалась.


Фото взято из социальных сетей

Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы черные, стрижка короткая. Особые приметы: в правом ухе черная серьга с крестиком, под нижней губой пирсинг. Татуировки: на шее с левой стороны в виде красно-розовых губ, на левом плече — головы волка, на левом предплечье — пентаграммы, на правом предплечье — двух сидящих котов. Была одета: светлое пальто, джинсы и черные берцы.


Всех, кто знает о местонахождении девушки, просят сообщить об этом в милицию по телефонам: 8 (01797) 55 471, 8 (029) 3 566 281, 8 (029) 7 548 526 (оперативно-дежурная служба Мядельского РОВД).

Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете эту ориентировку от поискового отряда "Ангел" и разместите в общественных местах. Или же сделаете перевод в пользу отряда — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 76
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Последний раз ее видели в Минске еще 16 ноября.

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