Строили всем миром. В Солигорске освятили главный православный храм города

В Солигорске 26 ноября освятили главный православный храм города — Кафедральный собор Рождества Христова. Этого торжественного события жители ждали больше 20 лет. На открытии собралось более четырех тысяч прихожан.





С раннего утра в городе слышался звон колоколов. Несмотря на то, что освящение храма было намечено на десять часов утра, уже в начале восьмого в соборе стало многолюдно. Фаина Толкаш приехала на открытие вместе с подругами. Как она призналась, для нее это одно из самых значимых событий в жизни.

— Мы так долго ждали появления храма! Я неустанно молилась о том, чтобы мне дожить до этого счастливого дня и иметь возможность хотя бы прикоснуться к его стенам. Для нас сегодня очень большой праздник! — делится впечатлениями Фаина Игнатьевна.





Ближе к 9 часам утра в Кафедральный собор прибыли святыни: ковчег с частицами мощей святого апостола Андрея Первозванного, святой равноапостольной Марии Магдалины и еще 54-х святых подвижников, новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви, а также список с древнего образа святителя Николая Чудотворца.

Одновременно в храме может находиться до 4-х тысяч человек, однако желающих присутствовать на освящении собора оказалось в разы больше: в самом здании было не протолкнуться, сотни людей ждали на улице. К местным прихожанам присоединились верующие из Слуцка, Копыля, Любани, Минска.

— Открытие нового собора — это всегда большое торжество, — говорит случчанка София Иванова, которая приехала в Солигорск вместе с мужем и двумя маленькими детьми. — Мы сегодня встали в шестом часу утра, чтобы успеть собраться на освящение храма.

Освятил новый храм и отслужил в нем первую Божественную литургию Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. В богослужении также приняли участие правящий архиерей Слуцкой епархии епископ Антоний, епископы других епархий, священнослужители из Беларуси и ближнего зарубежья.





Открытие Кафедрального собора в Солигорске — радостный и долгожданный момент. Решение о возведении святыни было принято еще в 1994 году. Но строительство растянулось более чем на 20 лет. Работа пошла активнее в последние годы благодаря инициативе епископа Слуцкого и Солигорского Антония. И дело это стало по-настоящему народным: в строительстве прияли участие тысячи прихожан, местные органы власти, трудовые коллективы, общественные организации района.

— Кто-то помогал материально, кто-то молитвами, что тоже очень важно. Собор мы строим на века — для наших детей, внуков. Это большое дело, к которому наше предприятие имело честь быть сопричастным, — отметил Иван Головатый, генеральный директор ОАО «Беларуськалий».





Кафедральный собор Рождества Христова в Солигорске — это не просто храм, а масштабное сооружение со своей инфраструктурой. На его территории разместятся воскресная школа, благотворительная столовая, хоспис, концертный зал, водосвятная церковь, баптистерий, в котором по древней традиции крещение будут совершать путем полного погружения человека в воду. А новую детскую игровую площадку здесь уже облюбовали малыши. Примечательно, что открытие собора Рождества Христова прошло накануне начала Рождественского поста, а 7 января здесь отметят первый престольный праздник.