|
Тротуар в Пинске провалился из-за разрыва старого канализационного коллектора. Ремонт будет долгим
28.11.2017 13:03 — Новости Общества | Tut.by
Причиной провала тротуара на улице Первомайской в Пинске стал прорыв коллектора. Об этом TUT.BY сообщили в Пинскводоканале.
Видео:
Труба диаметром около метра залегала на глубине шести метров. В результате ее разрыва под тротуаром образовалась промоина, а грунт унесло в поврежденный коллектор.
Причина аварии — износ трубы, которая была установлена более 40 лет.
Фото:
Сейчас на месте работают специалисты. Когда ремонт будет закончен, пока сказать сложно из-за большого объема работ. По оценке специалистов, понадобится не менее 10 дней.
В Пинскводоканале подчеркнули, что аварийно-строительные работы организованы с учетом интересов жителей близлежащих домов. К месту обрыва подключили обводной насос, который перегоняет сточные воды в другой коллектор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аварийные работы займут не менее 10 дней.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии