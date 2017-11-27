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Тротуар в Пинске провалился из-за разрыва старого канализационного коллектора. Ремонт будет долгим

28.11.2017 13:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Причиной провала тротуара на улице Первомайской в Пинске стал прорыв коллектора. Об этом TUT.BY сообщили в Пинскводоканале.

Видео: PinPro интернет-провайдер

Труба диаметром около метра залегала на глубине шести метров. В результате ее разрыва под тротуаром образовалась промоина, а грунт унесло в поврежденный коллектор.

Причина аварии — износ трубы, которая была установлена более 40 лет.

Фото: Медиа-Полесье







Сейчас на месте работают специалисты. Когда ремонт будет закончен, пока сказать сложно из-за большого объема работ. По оценке специалистов, понадобится не менее 10 дней.

В Пинскводоканале подчеркнули, что аварийно-строительные работы организованы с учетом интересов жителей близлежащих домов. К месту обрыва подключили обводной насос, который перегоняет сточные воды в другой коллектор.

 
 
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