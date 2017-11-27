Светская львица Ким Кардашьян снова снялась обнаженной

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Светская львица Ким Кардашьян снялась обнаженной для рекламы новой продукции своего бренда KKW Beauty. Во вторник на ее страничке в Instagram появился снимок с фотосессии, на котором на ней нет ничего, кроме блесток.

Ultralight Beams highlighters & glosses launching Dec 1st on KKWBEAUTY.COM Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Ноя 27 2017 в 9:20 PST

Фото уже набрало более 990 тысяч лайков и более шести тысяч комментариев.

В блестки супруга американского рэпера Канье Уэста облачилась не случайно: в декабре в продаже появятся наборы из мерцающих пигментов и глиттера бренда KKW Beauty.

Ким Кардашьян периодически появляется перед публикой обнаженной. В 2014 году состоялась достаточно громкая фотосессия для журнала Paper Magazine, где на снимках обнаженная дива удерживала пятой точкой бокал с шампанским. В прошлом году Кардашьян снялась для мужского глянцевого издания GQ.