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Светская львица Ким Кардашьян снова снялась обнаженной

28.11.2017 13:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Светская львица Ким Кардашьян снялась обнаженной для рекламы новой продукции своего бренда KKW Beauty. Во вторник на ее страничке в Instagram появился снимок с фотосессии, на котором на ней нет ничего, кроме блесток.

 

Ultralight Beams highlighters & glosses launching Dec 1st on KKWBEAUTY.COM

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Ноя 27 2017 в 9:20 PST

 

Фото уже набрало более 990 тысяч лайков и более шести тысяч комментариев.

В блестки супруга американского рэпера Канье Уэста облачилась не случайно: в декабре в продаже появятся наборы из мерцающих пигментов и глиттера бренда KKW Beauty.

Ким Кардашьян периодически появляется перед публикой обнаженной. В 2014 году состоялась достаточно громкая фотосессия для журнала Paper Magazine, где на снимках обнаженная дива удерживала пятой точкой бокал с шампанским. В прошлом году Кардашьян снялась для мужского глянцевого издания GQ.

 
Теги: Минск
 
 
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Таким необычным образом дива прорекламировала товар из собственной торговой линии.

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