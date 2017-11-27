|
Светская львица Ким Кардашьян снова снялась обнаженной
28.11.2017 13:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Светская львица Ким Кардашьян снялась обнаженной для рекламы новой продукции своего бренда KKW Beauty. Во вторник на ее страничке в Instagram появился снимок с фотосессии, на котором на ней нет ничего, кроме блесток.
Фото уже набрало более 990 тысяч лайков и более шести тысяч комментариев.
В блестки супруга американского рэпера Канье Уэста облачилась не случайно: в декабре в продаже появятся наборы из мерцающих пигментов и глиттера бренда KKW Beauty.
Ким Кардашьян периодически появляется перед публикой обнаженной. В 2014 году состоялась достаточно громкая фотосессия для журнала Paper Magazine, где на снимках обнаженная дива удерживала пятой точкой бокал с шампанским. В прошлом году Кардашьян снялась для мужского глянцевого издания GQ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таким необычным образом дива прорекламировала товар из собственной торговой линии.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии