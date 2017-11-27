В Бобруйске начали устанавливать главную елку

В Бобруйске 27 ноября начали монтировать главную елку города. Рабочие говорят, что соберут металлическую конструкцию в течение нескольких дней, и к началу зимы она засияет праздничными огнями. За процессом монтажа можно наблюдать в режиме онлайн — с помощью веб-камеры Бобруйского горисполкома.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Всего же в Ленинском районе Бобруйска до 1 декабря должно быть установлено 11 елей: возле проходной ОАО «ФанДОК», в санатории имени Ленина, в парке культуры и отдыха, возле проходной ЗАО «Бобруйскмебель», перед зданием «Водоканала».

Оформлять их предприятия и учреждения города будут по своему усмотрению — ограничений и специальных требований нет, говорит начальник отдела идеологической работу культуры и по делам молодежи администрации Ленинского района Светлана Бобкова. Все они будут участвовать в традиционном городском конкурсе на самую красивую и нарядную ель.

По словам Светланы Бобоковой, в районе проведут и конкурс на лучшее новогоднее оформление территории среди всех предприятий и организаций. Три победителя получат денежные премии.

В Первомайском районе Бобруйска до начала зимы планируется установить 22 новогодних дерева, сообщила главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Первомайского района Марта Верас. Центром народных гуляний в этом году, как и раньше, станет площадка перед Дворцом искусств. Кроме того, елки появятся на проспекте Строителей и на Приберезинском бульваре, на конечной остановке троллейбуса № 1 в районе Еловиков, во всех крупных торговых объектах, возле гостиницы «Юбилейная» и перед проходными предприятий.

— Над их оформлением мы пока думаем, хочется чего-то необычного и интересного, — отметила Марта Александровна.





Все елки Первомайского района также будут участвовать в ежегодном конкурсе на самое красивое оформление, по итогам которого трое победителей примут участие в аналогичном городском конкурсе.

На ОАО «Белшина» в эти дни изготавливают металлические каркасы снеговиков, которые будут встречать рабочих на центральной проходной. На «Бобруйскмолоко» — это многолетний победитель городского конкурса на самую красивую ель — в этом году праздничную композицию перед проходной увенчает собака из арматуры с подсветкой — символ 2018 года.

— Петух и Обезьяна из пенопласта, символы прошлых лет, также останутся. А еще у нас появится лодка, — говорит Виталий Николаевич.