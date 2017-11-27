В посольство Беларуси в Индонезии обратилось уже 13 белорусов. Некоторые хотят уехать с острова Бали, где извергается вулкан, раньше. «Это не паника, а просто желание людей быть в спокойной ситуации», — рассказали TUT.BY в посольстве. На сайте представительства нашей страны в Индонезии разместили советы для тех, кто сейчас на острове.





В посольство Беларуси в Индонезии на сегодня обратились 13 человек. Это белорусы, которые отдыхают на острове Бали.

— Наверное, людям на месте не хватает информации, связь где-то может не работать, перебои с интернетом, информацию на родном языке не сразу получается найти — поэтому звонят, — говорит посол Беларуси в Индонезии Валерий Колесник. — Мы разместили на сайте посольства советы и номера телефонов . Несколько человек захотели поменять свои билеты — например, с 13 декабря на ближайшие дни. Это не паника, а просто желание быть в спокойной ситуации. Мы понимаем тех, кто хочет менять билеты, но в первую очередь в таком случае нужно обращаться либо к своим туроператорам, либо к агентам этих туроператоров.

По словам посла, зона эвакуации не изменилась, это по-прежнему десять километров от самого вулкана.

— Кто-то рассказывает, что все спокойно, кто-то чувствует запах гари, кто-то говорит про пепел. Кто-то спокоен, кто-то немного переживает — все зависит от того, где именно граждане отдыхают. Движение пепла в основном в юго-восточном направлении — в сторону океана, Новой Зеландии. Есть магнитные колебания небольшие, но пока извержения активной лавы нет. Некоторые звонят и спрашивают, что будет дальше — это вопрос философский.

Валерий Колесник говорит, что индонезийские власти достойно организуют эвакуацию, помогают людям.

— Порядка 60 тысяч тех, кто не может улететь из-за закрытого аэропорта , но представители гостиниц и местные власти помогают туристам либо продлить пребывание на один-два дня, либо предлагают маршруты эвакуации. Переводят на другие острова в аэропорты, где работают рейсы — местные или национальные.

Советы посольства тем, у кого заканчивается виза, и тем, кто хочет побыстрее улететь



Зона эвакуации в районе вулкана и станции, от которых можно добраться до работающих аэропортов. Иллюстрация: посольство Беларуси в Индонезии

Посольство Беларуси в Индонезии сообщает на своем сайте, что прямую угрозу представляет зона эвакуации в радиусе 10 км от вулкана.

В южной, юго-западной и северо-западной частях острова Бали относительно спокойно.

Правительство Индонезии контролирует обстановку, туристам рекомендовано оставаться в отелях, где можно получить оперативную информацию об изменении ситуации с вулканом.

Посольство отслеживает ситуацию и готово оказать помощь нашим гражданам.

В случае нештатных ситуаций белорусам необходимо обращаться напрямую к работнику консульской службы посольства, контактный телефон +62 877 777 042 49 (также Viber и Whatsapp), для получения дополнительной информации о международном аэропорте Нгурах-Рай — в колл-центр индонезийской туристической организации (Bali Tourism Board Call Center) по телефону +62 81 246 119 889 / +62 87 754 689 166 (также Whatsapp).

Тем, у кого заканчивается период безвизового пребывания, посольство рекомендует обратиться в иммиграционные службы Индонезии для продления срока безвизового пребывания на 7 дней.

Для тех, кто решил покинуть остров Бали, организован транспорт по маршруту до ближайшего аэропорта, так как сегодня утром (утром 28 ноября. — Прим. TUT.BY) аэропорт Денпасар (остров Бали) продлил запрет на полеты еще на сутки. Аэропорт Ломбок временно принимает воздушные суда.

От аэропорта Денпасар организованы прямые маршруты (автобус плюс паром) до ближайших аэропортов. Бесплатные автобусы отправляются от аэропорта к станции Менгви (Mengwi Bus Terminal), откуда автобусом можно добраться до одного из двух портов острова Бали: к Падангбай (Padangbai Port) в восточной части острова или Гилиманук (Gilimanuk) в западной части.

Далее паромы с Падангбай доставят на остров Ломбок (Международный аэропорт Ломбока), с Гилиманука — на остров Ява к аэропортам в городе Суробае (Juanda International Airport, приблизительное время в пути — 12 часов), городе Джокьякарте (Adisucipto International Airport in Yogyakarta, 18 часов), городе Баньюванги (Blimbling Sari Aiport, 6 часов) и городе Джакарте (Soekarno-Hatta International Airport, 25 часов).

Также в качестве альтернативных маршрутов можно запросить у авиакомпании/турагента перелет через аэропорты городов Макассар (Sultan Hasanuddin Airpor, Южный Сулавеси), Баликпапан South Aji Muhammad Sulaiman Airport, Восточный Калимантан), Суракарта (Adi Soemarno, Центральная Ява), Семаранг (Ahmad Yani Airport, Центральная Ява).