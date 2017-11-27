Сон только снится – полторы тысячи белорусов готовы поспать за деньги

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Пирамида потребностей Маслоу современного человека начинается сном. Сыграв на этой слабости, салон кроватей и матрасов бросил клич и предложил всем желающим выспаться и получить за это деньги.

Отзывов на вакансию тестировщиков кроватей и матрасов пришло больше полутора тысяч. Из них отобрали пятерых случайных человек и предложили им кровати и прикроватные тумбочки в одном из торговых центров Минска. Разместив на тумбочках телефоны и книги для лучшего сна, сами тестировщики расположились под одеялами и принялись спать на зависть сотрудников центра. За это каждому из них заплатят суточные — семьдесят рублей.

Я — мама, и я не высыпаюсь

История человеческого недосыпания оказалась драматичной и довольно предсказуемой. Устроившись на матрасах, тестировщики с пониманием поглядывали друг на друга и, кажется, ждали, когда журналисты разойдутся, чтобы заняться тем, для чего пришли сюда — спать.

"Страдающие недосыпом люди чувствуют друг друга, нам достаточно взгляда, чтобы понять, что нас многое объединяет", — рассказал бизнес-аналитик Владимир, прихвативший с собой томик фантастики и пижаму для лучшего сна.

Владимир рассказал, что в жизни на ночь остается слишком много рабочих дел, для которых не хватает времени днем, так что предложение выспаться за деньги ему оказалось очень кстати. На работе не сопротивлялись — коллеги даже порадовались за Владимира. Вот только проснуться сегодня пришлось почти как на работу, еще до девяти часов. Так что Владимир очень рассчитывает на то, что в торговом центре ему дадут поспать.

"Аудиокниги, фильмы, просто бумажные книги — все это должно помочь заснуть", — рассказал собеседник агентства.

Напротив него разместилась семейная пара — для тестирования кроватей отобрали жену, но вместо книги или планшета она решила взять с собой мужа. Еще больше, чем бездетные семейные пары, не высыпаются пары с детьми, и в подтверждение этому очевидному тезису на соседней кровати пытается уснуть молодая мама.

"Оставила ребенка на воспитателей детского сада и супруга, пусть проведут мужской вечер, а я буду спать двенадцать часов", — рассказала женщина.

Все тестировщики облачились в свои лучшие пижамы, чтобы сделать атмосферу максимально домашней.



© Sputnik / Виктор Толочко Как байкеры мешают горожанам спать по ночам

"Я работаю, хожу на йогу, учу английский… К тому же я сова, просыпаться мне тяжело. Самый мой продолжительный сон — двенадцать часов, обычно позволяю себе выспаться на выходных", — рассказала тестировщица кроватей Вероника и тем, кто не может подолгу заснуть, порекомендовала йогу. Обычно на занятия она ходит вечером, чтобы прийти домой, принять душ и быстро заснуть.

Проблемы со сном случаются и у системных администраторов. Так, тестировщику кроватей Олегу приходится рано вставать на работу, а для того, чтобы выспаться, ему нужно порядка двенадцати часов. С собой в кровать он взял ноутбук и заверил, что в течение дня действительно планирует выспаться — сон у него нечуткий, и сколько бы журналистов вокруг не собралось, помешать ему вряд ли удастся. В последний раз Олег так долго спал после защиты диплома, и то только потому, что перед защитой пришлось не спать почти двое суток.

Отсыпной в ноябре

К акции присоединилось порядка двадцати компаний, которые позволили своим сотрудникам сегодня выспаться и прийти на работу на час позже. Организаторы сожалеют, что не смогли удовлетворить все пришедшие заявки, потому что каждый, кто в отчаянии написал о своем желании выспаться, очевидно, достоин этого.



© Sputnik / Виктор Толочко Жарко: ребенок должен спать десять часов

Организаторы акции рассказали, что ноябрь отлично подходит для подобной акции. Но все же весной просыпаться легче, чем осенью.

"Я бы тоже легла и поспала, поскольку, как молодая мама, сталкиваюсь с проблемой недосыпа. Восьми часов часто не выходит. Для тех, кому сложно заснуть, рекомендую прохладный воздух в комнате, задернутые шторы и отсутствие посторонних шумов и гаджетов", — рассказала Екатерина Горобец, директор по маркетингу бренда Vegas в Беларуси.

Чтобы лучше спалось, организаторы пригласили инструктора по йоге, которая попыталась обучить тестировщиков правильному дыханию. Кажется для тех, кто страдает от нехватки часов сна, йога оказалась лишней наукой — спать можно при любых условиях, чтобы не поддаваться искушению вздремнуть на работе.