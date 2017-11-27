Отец именинника, 15-летнего парня, уверен, что в квартиру правоохранительные органы зашли незаконно и их непрофессиональные действия стали причиной того, что один из гостей оказался в больнице с переломом ноги, другой — позвоночника. Дмитрий не скрывает, сам в тот вечер пил шампанское, дети — вино. У милиции другая версия: отец с сыном напали на сотрудника правоохранительных органов, проводится проверка.





О том, что произошло в столичной квартире в субботу вечером, минчанин Дмитрий написал на своей странице в Фейсбуке: «У одного подростка сломана нога, у меня, судя по всему, сломана рука, а один парень лежит в реанимации с переломом позвоночника. Сыну грозит спецшкола. Таков итог незаконного вторжения милиции в квартиру в половине седьмого вечера на подростковый день рождения».

В беседе с TUT.BY мужчина рассказал, в квартире, где живет его бывшая жена и 15-летний сын, должен был пройти праздник. На празднование дня рождения собралось 17 человек.

— Дети были разновозрастные, одному 16, парню, который сломал позвоночник, — 18. Сын с друзьями сидел в одной комнате, я в другой, — вспоминает Дмитрий. — Буквально пару часов прошло, раздался звонок в дверь. Пошел открывать, вижу, стоит участковый и еще двое людей в штатском. Говорят, поступил вызов, спросили, что у нас за шум. Я пообещал выключить музыку, которую сам слушал. И тут меня просят показать документы, только я развернулся, чтобы принести их из комнаты, как меня оттолкнули и ворвались в квартиру. Спросил, на каких основаниях они здесь находятся, видно же, что никакого преступления нет. Даже, если у детей было вино, то это правонарушение, а не преступление. Попросил покинуть помещение, дотронулся до милиционера рукой, а тот воспринял это как нападение. Поднял шум, гам, стали крутить мне руки на глазах у сына. Сын спросил: «Что вы трогаете моего папу?». И толкнул кого-то из них. Нас стали крутить обоих, в квартире появилась группа захвата.

Как рассказывает Дмитрий, его и сына уложили на пол лицом, надели наручники. А некоторые дети испугались и стали прыгать из окна второго этажа.

— Одним повезло, они спрыгнули на мусорный контейнер, а вот двум парням — нет. У одного перелом ноги, у другого — позвоночника, — уточняет Дмитрий.

Сам мужчина до поликлиники не дошел, но считает, что у него перелом руки. В тот же вечер Дмитрия и его 15-летнего сына отвезли в отделение милиции. Папа подростка не скрывает, он пил шампанское, его сын тоже «что-то пил», освидетельствование на алкоголь тоже «что-то показало». На вопрос «Пили ли другие дети?», уклончиво отвечает: «Вероятно».

На отца подростка составили протокол по статье 17.1 Административного кодекса Беларуси «Мелкое хулиганство». Он не согласен с этим, но обжаловать ничего не будет — «Нет на это времени». Во вторник, 28 ноября, 15-летнего подростка вызывают на комиссию по делам несовершеннолетних.

Как рассказал TUT.BY официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский, субботним вечером во время патрулирования участковый милиционер заметил, как на балконе второго этажа стояли дети, которые ругались матом и «визуально находились в состоянии алкогольного опьянения». Из квартиры доносилась громкая музыка.

— Участковый позвонил сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних, когда они прибыли на место, то вместе направились в квартиру. Дверь открыл мужчина в сильном состоянии алкогольного опьянения, за ним стояли дети. Мужчина начал угрожать сотрудникам правоохранительных органов, выражаться нецензурной бранью, хватать участкового за форменное обмундирование, — уточняет Александр Ластовский. — В каждой комнате находились несовершеннолетние, там же стояли открытые спиртные напитки: водка, виски, вино, пиво, шампанское.

Разговора с отцом именинника не получилось, и участковый стал вызывать подмогу.

— В этот момент мужчина схватил участкового за руку, пытался ему помешать. Телефон инспектора упал и разбился. А уже в коридоре сын данного мужчины подбежал к милиционеру и дважды ударил кулаком по лицу, затем удары нанес его отец, — комментирует официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.

В настоящее время в рамках уголовно-процессуального кодекса проводится проверка.