28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения победителей республиканского туристического конкурса "Познай Беларусь" состоится в Минске 8 декабря. Об этом сообщила журналистам директор Национального агентства по туризму Вероника Дорожко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Республиканский конкурс "Познай Беларусь" - это своеобразное подведение итогов года в туристической отрасли. Награждение победителей состоится в Минске 8 декабря в нескольких номинациях. Будут отмечены лучшие туроператоры, представители СМИ, средства размещения - от пятизвездочных отелей до агроусадеб, проекты в туристической сфере, транспортные компании", - рассказала Вероника Дорожко.

Она также отметила, что в Беларуси все больше людей вовлекается в сферу туризма. В отрасли развивается множество направлений, пользуются популярностью тематические экскурсии, предназначенные для путешественников из разных стран.

Республиканский туристический конкурс "Познай Беларусь" проводится Министерством спорта и туризма совместно с ГУ "Национальное агентство по туризму". Он призван содействовать развитию внутреннего и въездного туризма, консолидировать усилия госорганов, организаций, физлиц, занятых в индустрии туризма, для создания имиджа Беларуси как благоприятной для туризма страны, а также поощрять достижения туриндустрии.-0-