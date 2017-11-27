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Молодую семью с ребенком переселели из аварийного общежития после вмешательства прокуратуры
28.11.2017 14:21 — Новости Общества | Tut.by
Молодая семья с маленьким ребенком жила в аварийном общежитии в поселке Лесной Столинского района. После вмешательства прокуратуры им выделили новое жилье.
Об условиях, в которых проживали молодые люди, знали в школе, сельисполкоме, райотделе по ЧС и в КСУП «Струга», на балансе которого находилось здание. Однако никто не принял мер к разрешению сложившейся ситуации,
«Комиссия КСУП „Струга“ обследовала общежитие ежеквартально, составляла акты с описанием аварийного состояния здания и факта проживания в нем семьи, но при этом не извещала территориальный орган опеки и попечительства о пребывании ребенка в таком жилье. В социальном паспорте Речицкого сельсовета сведения о наличии данного общежития вовсе отсутствовали. В силу чего объект не был предметом внимания Столинского районного центра гигиены и эпидемиологии», — отметили в ведомстве.
После проверки прокуратурой Столинского района руководство КСУП «Струга» направило ходатайство в КУМПП «Столинское ЖКХ» и Речицкий сельисполком о предоставлении семье жилого помещения в общежитии, которое ей вскоре и было выделено.
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В социальном паспорте Речицкого сельсовета сведения о наличии данного общежития вовсе отсутствовали.
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