Посольство Беларуси разместило рекомендации для белорусских граждан на Бали

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Индонезии разместило на своем сайте рекомендации для белорусских граждан, находящихся на острове Бали, сообщает БЕЛТА.

"Продолжается выброс вулканического пепла в связи с извержением вулкана Агунг. Прямую угрозу представляет зона эвакуации в радиусе 10 км от вулкана, которая с 27 ноября не расширена. В южной, юго-западной и северо-западной частях острова Бали относительно спокойно. Правительство Индонезии контролирует обстановку, туристам рекомендовано оставаться в отелях, где можно получить оперативную информацию об изменении ситуации с вулканом", - говорится в сообщении.

Посольство отслеживает ситуацию и готово оказать помощь белорусским гражданам.

В случае нештатных ситуаций необходимо обращаться напрямую к работнику консульской службы посольства, контактный телефон +62 877 777 042 49 (также Viber и Whatsapp), для получения дополнительной информации о международном аэропорте Нгурах-Рай, путях и средствах эвакуации граждан - в колл-центр Балийских туроператоров (Bali Tourism Board Call Center) по телефону +62 812 461 198 89 / +62 877 546 891 66 (также Whatsapp).

Тем, у кого заканчивается период безвизового пребывания, в посольстве рекомендуют обратиться в иммиграционные службы Индонезии для продления срока безвизового пребывания на 7 дней.

Для тех, кто решил покинуть остров Бали, организован транспорт по маршруту до ближайшего аэропорта, так как сегодня утром аэропорт Денпасар продлил запрет на полеты еще на сутки. Аэропорт Ломбок временно принимает воздушные суда.

От аэропорта Денпасар организованы прямые маршруты (автобус + паром) до ближайших аэропортов. Бесплатные автобусы отправляются от аэропорта к станции Менгви (Mengwi Bus Terminal), откуда автобусом можно добраться до одной из двух портов острова Бали: к Падангбай (Padangbai Port) в восточной части острова или Гилиманук (Gilimanuk) в западной части.

Далее паромы с Падангбай доставят на остров Ломбок (Международный аэропорт Ломбока), с Гилиманука - на остров Ява к аэропортам в городе Сурабая (Juanda International Airport, приблизительное время в пути - 12 часов), городе Джокьякарта (Adisucipto International Airport in Yogyakarta, 18 часов), городе Баньюванги (Blimbling Sari Airport, 6 часов) и городе Джакарта (Soekarno-Hatta International Airport, 25 часов).

Также в качестве альтернативных маршрутов можно запросить у авиакомпании/турагента перелет через аэропорты города Макассар (Sultan Hasanuddin Airport, Южный Сулавеси), города Баликпапан (South Aji Muhammad Sulaiman Airport, Восточный Калимантан), города Суракарта (Adi Sumarmo, Центральная Ява), города Семаранг (Ahmad Yani Airport, Центральная Ява).-0-