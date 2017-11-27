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МАРТ: требования к наружной рекламе остаются

28.11.2017 15:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Все требования законодательства к содержанию наружной рекламы остаются, заявила Sputnik начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Ирина Барышникова.

МАРТ: требования к наружной рекламе остаются
© Sputnik / Виктор Толочко
МАРТ выступает за отказ от регистрации рекламных игр

Согласно подписанному президентом декрету "О развитии предпринимательства", бизнес вправе больше не разрабатывать проектную документацию для размещения наружной рекламы, а также не согласовывать "наружку" в исполкомах, в том числе при размещении на общественном транспорте.

"Требования к наружной рекламе все остаются. Если реклама будет оказываться ненадлежащей, мы будем принимать меры по прекращению ее распространения. Все то же самое, как работает законодательство в иных сферах распространения рекламы", — заявила Барышникова.

Согласования и проверки наружной рекламы, по словам представительницы МАРТ, — траты госбюджета, времени и ресурсов, однако это было пользой для бизнеса. "Он (бизнес — Sputnik) был застрахован от ответственности за распространение ненадлежащей рекламы, все вопросы решались на стадии согласования. Ненадлежащей рекламы не попадало — были только несколько случаев несанкционированного распространения, единичных", — отметила Барышникова.

"Бизнес работает во всем мире и, думаю, у нас точно так же будет работать, с учетом его полной ответственности. Поэтому в данном случае мы будем проводить контрольные мероприятия, в случае выявления фактов ненадлежащей рекламы будет административная ответственность", — заключила собеседница агентства.

Ранее в процессе согласования наружной рекламой исполкомами случались казусы: одно и то же изображение разрешали в одном районе, но запрещали в другом. Теперь решения о соответствии законодательству по "наружке" будут принимать постфактум.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласовывать "наружку" больше не надо, а ответственность за содержание рекламы бизнес нести будет сам.

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