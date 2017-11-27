Во время поездки в Буда-Кошелево Александр Лукашенко заглянул в гости в детский дом семейного типа и подарил семье Новиковых мини-трактор «Беларус-132Н». Мама Виктория рассказывает, что сюрприз пока в гараже, ждет весны. А на весну у Новиковых серьезные планы: посадить три гектара огорода, взять теленка, курочек и поросят. TUT.BY вспомнил, какие еще подарки дарил белорусам президент.



Фото с сайта president.gov.by.

В семье Новиковых десять детей — трое родных и семь приемных. А рядом, в деревне Октябрь, домик и сорок соток земли. До переезда в Буда-Кошелево, папа Алексей и мама Виктория держали коз, кроликов, поросят. Позже с большой семьей у родителей появились новые обязанности и от хозяйства временно пришлось отказаться.

— В этом году мы рассчитали, что сил хватает, и завели 50 курочек-бройлеров — сейчас они у нас в холодильнике, — говорит Виктория. — А еще у нас 40 соток земли. Вот уже посеяли на них озимую пшеницу, немного оставили под картошку. С весны хотели бы расширяться.

О планах по расширению Новиковы как-то рассказали местным властям. И вот в один из дней обнаружили у себя во дворе трактор от Александра Лукашенко.

— До сих пор не могу осознать, что у нас дома был президент, — делится эмоциями Виктория. — Близкие и все, кто нас знают, звонят, поздравляют.

К технике в подарок прилагалась и земля. Сейчас Алексей и Виктория оформляют участок в три гектара.

— Будет где развернуться, — шутит собеседница. — Планируем посадить зерно, бураки, траву, чтобы животным на сено было. Картошки побольше — все-таки семья у нас немаленькая.

Сейчас в хозяйстве у семьи два поросенка. По весне в планах взять еще двоих и теленка.

— Дети нам с удовольствием помогают, — продолжает мама. — В сентябре, когда взяли поросят, все — и девочки, и мальчики — по очереди бегали их рассматривали. Чтобы привлекать ребят к ответственности, за ними закреплены свои питомцы — у Саши черепашка, у Вити — хомячок.

Водить трактор будет Алексей. С техникой, рассказывает мама, он на ты, к тому же у них есть свой мотоблок.

— Сейчас трактор в гараже, как и мы ждет весны, чтобы приступить к работе, — говорит Виктория.

«Кредит на корову нам бы никто не дал»

В октябре подарок от президента получила многодетная семья Снигир из деревни Ясень Осиповичского района. Им глава государства подарил корову , которую мама Ольга и папа Сергей назвали Белкой.



Ольга и Сергей Снигир. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

За две недели до этого Ольга написала сообщение на сайт президента, где рассказала, что очень хотела бы корову, но купить ее семья не может — дорого. Женщина попросила, по возможности, буренку им подарить.

— Собрать (на корову. — Прим. TUT.BY) никак не получалось, — рассказывала Ольга. — Живем на три пособия, которые получаем на младших детей, и на зарплату мужа. Мебель и бытовую технику покупали в кредит, сейчас за них рассчитываемся. Новый кредит — на корову — нам бы никто не дал.

Интернату — тонна яблок и арбузы

В октябре Александр Лукашенко подарил тонну яблок минскому Дому-интернату для пенсионеров и инвалидов.



Фото: БЕЛТА

— Мы смогли снять заявку на фрукты, и в октябре их не покупать, — говорит директор Вера Лейковская. — Яблоки мы уже оприходовали: раздавали проживающим, запекали, варили компоты и сразу разливали по чашкам.

В интернате сейчас живет 405 человек. Самому молодому — 20 лет, самому старшему — 98. В 2014-м президент лично сюда приезжал. Тогда он подарил проживающим микроавтобус.

— Президент приезжал к нам вместе с детьми из Острошицко-Городокской школы, где учится Коля Лукашенко, — продолжает директор. — Назначил их нашими шефами. С тех пор каждый сентябрь нам привозят арбузы, собранные в резиденции. В этом году было почти шесть тонн.

По словам Веры Лейковской, в 2016-м под Новый год с подворья президента им передали козье молоко, творог.

— Может, и в этом году дети к нам заглянут, — делится планами собеседница. — А, возможно, приедет и сам президент.

Белорусы, кстати, тоже не прочь порадовать президента подарками. В августе 2016-го на сельхозпредприятии «Савушкино», что находится в Малоритском районе, Александру Лукашенко подарили корову.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— По-моему, Александру Григорьевичу уже и раньше дарили коров, — рассказывал TUT.BY Роберт Бобин, зоотехник СУП «Савушкино». — Мы же не костюмы шьем, а выращиваем телок, занимаемся молочным скотоводством, поэтому и такой подарок. Выбрали ее из более чем 2500 наших коров. Относится к высокопродуктивной мировой породе голштинская. Это самая популярная порода молочного скота в мире! Родилась она у нас примерно три года назад, а весной и сама отелилась.

Окрас у буренки бело-черный, характер спокойный. Ест, как тут шутят, с аппетитом.