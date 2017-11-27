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"Трактора нам очень не хватало". Какие подарки получали белорусы от президента
28.11.2017 16:22 — Новости Общества | Tut.by
Во время
В семье Новиковых десять детей — трое родных и семь приемных. А рядом, в деревне Октябрь, домик и сорок соток земли. До переезда в Буда-Кошелево, папа Алексей и мама Виктория держали коз, кроликов, поросят. Позже с большой семьей у родителей появились новые обязанности и от хозяйства временно пришлось отказаться.
— В этом году мы рассчитали, что сил хватает, и завели 50 курочек-бройлеров — сейчас они у нас в холодильнике, — говорит Виктория. — А еще у нас 40 соток земли. Вот уже посеяли на них озимую пшеницу, немного оставили под картошку. С весны хотели бы расширяться.
О планах по расширению Новиковы как-то рассказали местным властям. И вот в один из дней обнаружили у себя во дворе трактор от Александра Лукашенко.
— До сих пор не могу осознать, что у нас дома был президент, — делится эмоциями Виктория. — Близкие и все, кто нас знают, звонят, поздравляют.
К технике в подарок прилагалась и земля. Сейчас Алексей и Виктория оформляют участок в три гектара.
— Будет где развернуться, — шутит собеседница. — Планируем посадить зерно, бураки, траву, чтобы животным на сено было. Картошки побольше — все-таки семья у нас немаленькая.
Сейчас в хозяйстве у семьи два поросенка. По весне в планах взять еще двоих и теленка.
— Дети нам с удовольствием помогают, — продолжает мама. — В сентябре, когда взяли поросят, все — и девочки, и мальчики — по очереди бегали их рассматривали. Чтобы привлекать ребят к ответственности, за ними закреплены свои питомцы — у Саши черепашка, у Вити — хомячок.
Водить трактор будет Алексей. С техникой, рассказывает мама, он на ты, к тому же у них есть свой мотоблок.
— Сейчас трактор в гараже, как и мы ждет весны, чтобы приступить к работе, — говорит Виктория.
«Кредит на корову нам бы никто не дал»
В октябре подарок от президента получила многодетная семья Снигир из деревни Ясень Осиповичского района. Им глава государства
За две недели до этого Ольга написала сообщение на сайт президента, где рассказала, что очень хотела бы корову, но купить ее семья не может — дорого. Женщина попросила, по возможности, буренку им подарить.
— Собрать (на корову. — Прим. TUT.BY) никак не получалось, — рассказывала Ольга. — Живем на три пособия, которые получаем на младших детей, и на зарплату мужа. Мебель и бытовую технику покупали в кредит, сейчас за них рассчитываемся. Новый кредит — на корову — нам бы никто не дал.
Интернату — тонна яблок и арбузы
В октябре Александр Лукашенко подарил тонну яблок минскому Дому-интернату для пенсионеров и инвалидов.
— Мы смогли снять заявку на фрукты, и в октябре их не покупать, — говорит директор Вера Лейковская. — Яблоки мы уже оприходовали: раздавали проживающим, запекали, варили компоты и сразу разливали по чашкам.
В интернате сейчас живет 405 человек. Самому молодому — 20 лет, самому старшему — 98. В 2014-м президент лично сюда приезжал. Тогда он подарил проживающим микроавтобус.
— Президент приезжал к нам вместе с детьми из Острошицко-Городокской школы, где учится Коля Лукашенко, — продолжает директор. — Назначил их нашими шефами. С тех пор каждый сентябрь нам привозят арбузы, собранные в резиденции. В этом году
По словам Веры Лейковской, в 2016-м под Новый год с подворья президента им передали козье молоко, творог.
— Может, и в этом году дети к нам заглянут, — делится планами собеседница. — А, возможно, приедет и сам президент.
Белорусы, кстати, тоже не прочь порадовать президента подарками. В августе 2016-го на сельхозпредприятии «Савушкино», что находится в Малоритском районе, Александру Лукашенко подарили корову.
— По-моему, Александру Григорьевичу уже и раньше дарили коров, —
Окрас у буренки бело-черный, характер спокойный. Ест, как тут шутят, с аппетитом.
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Во время поездки в Буда-Кошелево президент подарил детскому дому семейного типа мини-трактор. TUT.BY вспомнил, какие еще подарки делал белорусам глава государства.
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